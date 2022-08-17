ABD ile Rusya nükleer savaşa girerse 5 milyar insan ölebilir

ABD ile Rusya nükleer savaşa girerse 5 milyar insan ölebilir

ABD’de yapılan bir araştırmada, Rusya ile ABD arasında olası bir nükleer savaşın çıkması sonucunda 5 milyardan fazla insanın iki yıl içinde açlıktan ölebileceği belirtildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat tarihinden beri devam ediyor.

İki ülkenin savaşı tüm dünyayı etkilerken Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yeni bir araştırma yapıldı.

Rutgers Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, bilgisayar simülasyonları kullanarak ABD ve Rusya arasındaki olası bir nükleer savaşın sonuçlarını tahmin etti.

Bilim insanları, nükleer bombalardan kaynaklı yangınların üst atmosfere kurum salacağını ve bu durumun Güneş ışınlarının yeryüzüne inmesinin engellenmesi ile sonuçlanacağını ortaya koydu.

Milyarlarca kişi etkilencek

Güneş’in kapanmasıyla yeryüzünde mahsul yetişmesinin büyük ölçüde engelleneceğini belirten uzmanlar ortaya çıkan kıtlığın ardından milyarlarca kişinin açlıktan öleceğini hesapladı.

"Nükleer savaşın yaşanmasını engellemeliyiz"

Nature Food adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın başyazarı Prof. Dr. Lili Xiai "Veriler bize açıkça şunu söylüyor: Bir nükleer savaşın yaşanmasını engellemeliyiz" diye konuştu.

Bununla birlikte araştırmacılar, hesaplamalarını her ülkenin nükleer cephanesinin büyüklüğüne dayandırdıklarını aktardı.

Putin'in nükleer tehdidi

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile yaşanan savaşın başlamasından birkaç gün sonra Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile bir toplantı gerçekleştirmişti.

Toplantıda, Rus ordusunun nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri kapsayan caydırıcı güçlerinin özel savaş durumuna geçirilmesi emrini vermişti.

Ülkelerin nükleer silah sayıları

Putin'in özel savaş durumuna geçirilmesi emrini verdiği nükleer silah envanterinde 6 bin 255 başlık bulunduğu tahmin ediliyor. Batı Bloku'nun elinde bulunan 6 bin 65 nükleer silahın 5 bin 550'sinin ABD, 290'ının Fransa, 225'inin de İngiltere'nin elinde olduğu belirtiliyor.

Nükleer savaşın etkileri 400 yıl boyunca sürecek

Nükleer devletler arasındaki küçük bir çatışmanın bile gıda üretimini azaltacağını ve yaygın açlıkla sonuçlanacağını söyleyen bilim insanları, "Community Earth System Model" adlı bir tahmin aracı geliştirdi.

Bilim insanları geliştirdikleri bu araçla, mısır, pirinç, bahar buğdayı ve soya fasulyesi üzerindeki etkileri ülke bazında tahmin etti. Araştırmacılar ayrıca hayvancılık ve balıkçılıkla ilgili öngörülen değişiklikleri de inceledi.

Çalışmanın yazarları, Hindistan ve Pakistan arasında yerel bir savaş olması durumunda, küresel nüfusun tarım ve hayvancılık ürünlerinden aldığı kalorinin beş yıl içinde ortalama yüzde yedi azaldığını bildirdi.

ABD ve Rusya'nın dahil olduğu en kötü nükleer savaş senaryosunda ise savaşın sona ermesinin ardından 300 ile 400 yıl boyunca küresel nüfusun bu ürünlerden aldığı kalori miktarının yüzde 90 azaldığı görüldü.

Bilim insanları, mahsul üretimindeki düşüşlerinin Rusya ve ABD gibi büyük ihracatçılar da dahil olmak üzere orta-yüksek enlem ülkelerinde en şiddetli olacağını vurguladı.

5 milyardan fazla insan iki yıl içinde açlıktan ölecek

Diğer taraftan, ABD ve Rusya arasındaki nükleer savaş senaryosunun sonuç tahminlerine göre, böyle bir savaşın ardından gezegenin yüzde 75'inden fazlasını oluşturan 5 milyardan fazla insanın iki yıl içinde açlıktan öleceği aktarıldı. Dünya Bankası’nın 2020 verilerine göre yeryüzünde 7,753 milyar insan yaşıyor.

"Nükleer silahları yasaklamak tek çözümdür"

Öte yandan çalışmanın ortak yazarı Prof. Dr. Alan Robock, her boyuttaki bir nükleer savaşın küresel gıda sistemlerini yok edeceğini ve bu süreçte milyarlarca insanı öldüreceğini söyledi.

Robock, "Dünya birkaç kez nükleer savaşın eşiğine geldi. Nükleer silahları yasaklamak tek uzun vadeli çözümdür. Beş yıllık BM Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması 66 ülke tarafından onaylandı, ancak dokuz nükleer ülkeden hiçbiri onaylanmadı.

Çalışmamız, bu dokuz devletin bilimi ve dünyanın geri kalanını dinleme ve bu anlaşmayı imzalama zamanının geldiğini açıkça ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.