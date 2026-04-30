ABD, İran açıklarındaki uçak gemisini geri çekecek

ABD/İsrail-İran Savaşı’nda 2 ay geride kaldı...

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma hamlesi sonrası ABD Tahran yönetimindeki limanları ablukaya aldı.

Tüm dünya müzakere beklerken taraflar arasında yine gerilim tırmandı.

ORTA DOĞU'DAN AYRILACAK

ABD'li bir yetkili Washington Post'a konuşarak ABD'nin bölgedeki uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un Orta Doğu'dan ayrılacağını ve dönüş yolculuğuna başlayacağını söyledi.

Yetkililer, Venezuela'daki askeri operasyon ile ABD/İsrail-İran Savaşı dahil yaklaşık 10 aydır görevde olan geminin, 4 bin 500 denizciyle Orta Doğu'dan ayrılıp görevini tamamlayacağını öne sürdü.

Normal şartlarda göreve çıkan bir uçak gemisinin maksimum 9 ayda eve dönmesi bekleniyor.

MAYIS AYINDA ABD'YE ULAŞACAK

Ancak USS Gerald R. Ford'un 10 aydır görevde olmasının askerler arasında da huzursuzluk çıkmasına neden olabileceği öne sürülüyor.

Söz konusu uçak gemisinin Mayıs ayının ortalarına doğru Norfolk Limanı'nın bulunduğu Virginia eyaletine varmasının beklendiği ifade edildi.

USS Gerald R. Ford'un ABD'ye dönmesiyle yerine bir başka uçak gemisinin gönderilip gönderilmeyeceği bilinmezken, eve dönüş bazı uzmanlar tarafından ateşkesin bir anlaşmaya dönüşebileceği sinyali olarak yorumlandı.

ABD SAVUNMA BAKANI DEMOKRATLARCA SORGULANACAK

Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegseth, Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi oturumunda Demokratların ve bazı Cumhuriyetçilerin sorularını yanıtlayacak.

29 Nisan'daki ilk oturumda Hegseth yaklaşık 6 saat boyunca soruları cevaplandırmıştı.

Hegseth'in zaman zaman sinirlenerek cevap verdiği görülürken İran Savaşı'nın bir "bataklık" olduğu yorumuna şiddetle karşı çıkarak "Trump'a olan nefretiniz, bu görevin başarısının gerçeğini görmenizi engelliyor. Buna bataklık diyerek, düşmanlarımıza propaganda malzemesi mi veriyorsunuz? Size yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

Hegseth'in 30 Nisan'da ikinci oturumda da benzer sorulara maruz kalması bekleniyor.

TRUMP'A 'İRAN'DA ALTERNATİFLER' BRİFİNGİ

Uçak gemisinin ABD'ye dönme iddiasık ortaya atılsa da ABD'de savaşa dair planlamalar sürüyor.

Axios'a konuşan ABD'li kaynaklar ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un Komutanı Amiral Brad Cooper'ın ABD Başkan Trump'a 30 Nisan'da brifing vereceğini öne sürdü.

Brifingde İran'a yönelik olası askeri planların ve seçeneklerin ele alınacağı, CENTCOM'un İslamabad'da yarım kalan müzakerelerdeki tıkanıklığı çözmek için İran'a yönelik "altyapı hedeflerini de içeren bir saldırı planı" hazırlığında olduğu iddia edildi.

Brifingde konuşulacak bir başka planın da Hürmüz ile ilgili olduğu belirtildi. Buna göre ABD ordusu boğazın bir kısmının ele geçirilmesi ve geçişlere yeniden açılması gerektiği amaçlarıyla hazırlanan planların Trump'a iletileceği belirtildi.