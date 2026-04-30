Gazze'de ateşkesten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 824'e yükseldi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Saldırılardan canlarını kurtarmaya çalışan Filistinliler, bir de hayati sorunlarla mücadele ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi’ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

ATEŞKESTEN BU YANA 824 KİŞİ ÖLDÜ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 2 kişinin cenazesi ile 8 yaralının getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 824’e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 764’e, yaralı sayısının da 2 bin 316’ya yükseldiği aktarıldı.

TOPLAM CAN KAYBI 73 BİNE DOĞRU İLERLİYOR

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 601’e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 172 bin 419’a ulaştığı aktarıldı.

İHLALLER BÜTÜN DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE YAPILIYOR

Öte yandan İsrail, ateşkes anlaşmasına rağmen Hamas hedeflerini vurduğunu iddia ederek sivilleri öldürmeye devam ediyor.

Bu durum, uluslararası kamuoyunda tepkilere neden olurken konuyla ilgili somut bir adım atılmıyor.