ABD, İran gerilimi sürerken vatandaşlarını 'dikkatli olun' uyarısıyla uyardı

ABD hükümeti, İran’a yönelik askeri saldırılar ve Tahran’dan gelebilecek misillemelerin ardından yurt dışındaki vatandaşlarına dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, diplomatik temsilciliklerin halihazırda hedef alındığı vurgulanırken, hava sahalarının zaman zaman kapatılmasının seyahatlerde aksamalara yol açabileceği ifade edildi.

İRAN BAĞLANTILI GRUPLARA KARŞI TEDBİR

Açıklamada, “İran bağlantılı gruplar, dünya genelinde Amerikalılarla bağlantılı noktaları hedef alabilir” uyarısı yapıldı. Yurt dışındaki vatandaşlara, en yakın ABD Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından yayımlanan güncel güvenlik duyurularını takip etmeleri tavsiye edildi.

Orta Doğu’daki vatandaşlar başta olmak üzere tüm ABD vatandaşlarına, “daha dikkatli olun” çağrısı yapıldığı belirtildi.

ABD-İSRAİL SALDIRILARI VE İRAN MİSİLLEMELERİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasındaki müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi bölge ülkelerinde belirlenen hedeflere saldırılarla karşılık verdi. Operasyonlarda, İran lideri Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkilinin öldüğü kaydedildi.