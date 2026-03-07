ABD, İsrail'e 151 milyon dolarlık silah satışını onayladı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında bir hafta geride kaldı.

Bölgede can kaybı her geçen gün artarken taraflar ateşkese sıcak bakmıyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada savaşın bitmesinin 6 haftayı bulacağı belirtilirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İSRAİL'E 151 MİLYON DOLARLIK SİLAH SATIŞI ONAYLANDI

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’e 151,8 milyon dolar değerinde mühimmat ve askeri destek satışına onay verildiğini açıkladı.

Kararın, bölgedeki gelişmeler nedeniyle 'acil durum' gerekçesiyle alındığı bildirildi.

"ABD'NİN ULUSAL GÜVENLİĞİNİNE KATKI SAĞLAYACAK"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yapılan değerlendirme sonucunda İsrail’e yapılacak satışın gecikmeden gerçekleştirilmesi gerektiğine karar verildiğini belirtti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Önerilen satış, Orta Doğu’da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme açısından önemli bir güç olmaya devam eden stratejik bir bölgesel ortağın güvenliğini artırmaya yardımcı olarak ABD’nin dış politika ve ulusal güvenliğine katkı sağlayacaktır" denildi.

BOMBALARIN ÖZELLİKLERİ

Acil satış paketi kapsamında BLU-110A/B tipi genel amaçlı bombalar, ayrıca lojistik ve destek hizmetleri bulunuyor.

BLU-110 bombalarının yaklaşık 450 kilogram ağırlığında olduğu bilinirken F-15, F-16 ve F-35 gibi savaş uçaklarıyla uyumlu kullanılabiliyor.

KONGREYE BİLDİRİM YAPILDI

İsrail'e yönelik bu satış için de gerekli sertifikasyonun Kongre'ye iletildiği açıklandı.

ABD yönetimi, söz konusu satışın Orta Doğu'daki müttefiklerinin güvenliğini güçlendirme ve İsrail'in savunma kapasitesini artırma hedefi taşıdığını vurguladı.