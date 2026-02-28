ABD, İsrail'in İran saldırılarına dahil oldu iddiası

İran'da beklenen patlama sesleri duyuldu..

İsrail, sabah saatlerinde İran'a yönelik hava saldırılarına başladığını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklamayı İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "İran’a karşı “önleyici saldırı” başlattık" şeklide yapmıştı.

OPERASYONA ABD KATILDI İDDİASI

Associated Press'e (AP) konuşan ve operasyondan haberdar bir ABD'li yetkili, ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırılara katıldığını aktardı.

The New York Times'a konuşan ABD'li ve İsrailli yetkililer de ABD ve İsrail'in İran'a saldırdığını öne sürdü.

"KÜÇÜK BİR SALDIRI DEĞİL"

İki ABD'li yetkili de CNN'e yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a karşı saldırılar düzenlediğini söyledi.

Yetkililerden biri, saldırıların devam ettiğini belirterek, bunların "küçük bir saldırı olmadığını" iddia etti.

ABD yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.