ABD, Orta Doğu'ya üçüncü savaş gemisini gönderiyor

Yığınak devam ediyor...

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırısı bölgede yeni bir savaşı beraberinde getirdi.

İran buna karşılık yoğun bir misilleme saldırısı başlatırken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ÜÇÜNCÜ UÇAK GEMİSİ BÖLGEYE GİDİYOR

Fox News'un haberine göre, ABD, üçüncü bir uçak gemisini İran'a saldırıları için bölgeye konuşlandırmaya hazırlanıyor.

Hatteras Adası açıklarında hazırlıklarını tamamlayan "USS George H.W. Bush" uçak gemisinin, yakında Doğu Akdeniz'e doğru yola çıkması bekleniyor.

GÜDÜMLÜ FÜZE DESTROYLERİ YER ALIYOR

Onlarca saldırı uçağının konuşlandırıldığı uçak gemisinde, ayrıca güdümlü füze destroyerleri olacak.

ABD Donanmasına ait "USS Gerald R. Ford" gemisi Kızıldeniz'de, "USS Abraham Lincoln (CVN-72)" uçak gemisi ise Umman Denizi'nde faaliyet gösteriyor.

SAVAŞ 8'İNCİ GÜNÜNDE

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.