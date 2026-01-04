ABD saldırısının ardından Caracas’ta marketlerde uzun kuyruklar oluştu

- ABD'nin Venezuela'ya saldırısının ardından, Caracas'ta halk temel ihtiyaçlar için marketlere akın etti.
- Az sayıda açık market nedeniyle uzun kuyruklar oluştu ve vatandaşlar gece geç saatlere kadar bekledi.
- Yetkililer, panik yapılmaması ve gereksiz stoklamadan kaçınılması çağrısında bulundu.
ABD’nin Venezuela’yı hedef alan saldırısının ardından başkent Caracas’ta tedirginlik hakim oldu. Olası gıda ve temel ihtiyaç sıkıntısı yaşanacağı endişesine kapılan vatandaşlar, açık buldukları market ve mağazalara yöneldi.
MARKETLERİN ÖNÜNDE METRELERCE KUYRUK
Kent genelinde az sayıda işletmenin açık olması nedeniyle marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Bazı bölgelerde vatandaşların gece geç saatlere kadar alışveriş yapabilmek için sırada beklediği görüldü.
YAĞMALAMAYA KARŞI ÖNLEMLER
Yoğunluk ve olası taşkınlıkların önüne geçmek isteyen bazı işletmeler, müşterileri küçük gruplar halinde içeri alarak alışveriş yapılmasına izin verdi.
Yerel yetkililer, halka panik yapılmaması ve gereksiz stokçuluktan kaçınılması yönünde çağrıda bulunurken, gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.