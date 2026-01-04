ABD saldırısının ardından Caracas’ta marketlerde uzun kuyruklar oluştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’nin Venezuela’yı hedef alan saldırısının ardından başkent Caracas’ta tedirginlik hakim oldu. Olası gıda ve temel ihtiyaç sıkıntısı yaşanacağı endişesine kapılan vatandaşlar, açık buldukları market ve mağazalara yöneldi.

MARKETLERİN ÖNÜNDE METRELERCE KUYRUK

Kent genelinde az sayıda işletmenin açık olması nedeniyle marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Bazı bölgelerde vatandaşların gece geç saatlere kadar alışveriş yapabilmek için sırada beklediği görüldü.

YAĞMALAMAYA KARŞI ÖNLEMLER

Yoğunluk ve olası taşkınlıkların önüne geçmek isteyen bazı işletmeler, müşterileri küçük gruplar halinde içeri alarak alışveriş yapılmasına izin verdi.

Yerel yetkililer, halka panik yapılmaması ve gereksiz stokçuluktan kaçınılması yönünde çağrıda bulunurken, gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.