Maduro, Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne götürüldü

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

NEW YORK'TA SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

ABD'nin operasyonu sonrası alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i taşıyan uçak, New York eyaletinin Newburgh kentindeki Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne ulaştı.

Etrafını tamamen saran DEA (Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi) ajanları eşliğinde uçaktan indirilerek gözaltına alınan Maduro'nun ayağında zincir bulunduğu görülürken alınan sıkı güvenlik önlemleri dikkat çekti.

GÖZALTI MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

CNN'in paylaştığı görüntülerde Maduro'nun helikopterle Manhattan'a getirildikten sonra kolluk kuvvetleriyle Brooklyn bölgesindeki federal düzeyli Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne götürüldüğü görüldü.

Maduro, bu sırada kendisini bekleyenlere İngilizce olarak, "İyi geceler, mutlu yıllar" dedi.

Bu yerleşkede daha önce Joaquin Guzman, Sean Combs, Luigi Mangione ve Ghislaine Maxwell gibi yüksek profilli mahkumlar tutulmuştu.

CNN'in federal yetkiliye dayandırdığı haberinde Maduro ve Flores'in gelecek hafta Manhattan Federal Mahkemesi'nde yargı önüne çıkarılacağı aktarıldı.