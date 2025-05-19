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AA

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da kutlandı.

Bayram coşkusu dünyaya yayıldı.

ABD'nin California eyaletindeki San Francisco'da California Türk Amerikan Derneği (CalTürks) tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Etkinlikte 100'e yakın Türk vatandaşı, ellerinde Türk bayrakları ile marşlar eşliğinde Golden Gate Köprüsü üzerinde yürüyüş yaptı.

GÖNÜLLÜLER YÜRÜDÜ

Silikon Vadisi'nde yer alan ve 1975 yılında kurulan California Türk Amerikan Derneği yalnızca gönüllülerden oluşuyor.