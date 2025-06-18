ABD Savunma Bakanı: Ordumuz Trump'ın İran emirlerini uygulayacak

Bakanlığının 2026 bütçesi için Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ndeki oturumda soruları cevaplayan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin İran'a karşı İsrail saldırılarına katılıp katılmayacağı sorusuna oturumun kapalı kısmında cevap verebileceğini söyledi.

Hegseth, bu konuda kendisinden bir acil eylem planı istenip istenmediği sorusuna da "İstendi veya istenmedi, bunu burada ifşa edemem. Bizim görevimiz Başkan'ın seçeneklere sahip olması ve bu seçeneklerin sonuçlarının ne olduğu konusunda bilgilendirildiğinden emin olmaktır" ifadelerini kullandı.

ABD halkının Başkan Donald Trump'ı kendi adlarına karar alması için seçtiğini belirten Hegseth, bu konuda başkanın tek karar verici olduğunu ve bakanlığının da bu kararları uygulamaya hazır olduğunu söyledi.

"NETANYAHU BÖLGENİN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

Rhode Island Demokrat Senatörü Jack Reed ise açılış konuşmasında, "Şu an konuşurken füzeler İsrail ve İran'daki şehirleri vuruyor ve bölgesel bir savaşı ateşlemekle tehdit ediyor" dedi.

Reed, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Trump'ın ısrarına rağmen İran ile önleyici bir savaş başlatma kararının tüm bölgenin istikrarını ve orada bulunan Amerikalıların güvenliğini tehdit ettiğini belirterek Trump yönetiminin daha geniş bir savaşı önlemek için acil adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Hegseth'in liderliğinin Pentagon'un niteliklerini aşındırdığı yönünde eleştirilerde bulunan Reed, "Bakan olarak şeffaf olmayı taahhüt ettiniz ancak bugüne kadar Pentagon'da tek bir basın toplantısı bile düzenlemediniz. Aksine, binadaki haber kuruluşlarını kovdunuz, basın erişimini engellediniz. Bu, ordularının ne yaptığını açıkça bilmeyi hak eden Amerikan halkına karşı bir kötülüktür" ifadelerini kullandı