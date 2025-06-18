Donald Trump: Orta Doğu’daki bir çatışmaya dahil olmak istemiyorum

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar devam ediyor.

İran, İsrail'in gün içerisindeki saldırılarına Hürremşehr füzesini ateşleyerek cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te Juventus takımını kabulünde İsrail-İran gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in İran'a saldırı düzenlediği güne atıfta bulunan Trump, yoğun ve yıkıcı bir gecenin yaşandığını ve sonrasında çatışmaların büyüdüğünü anlattı.

"ÇATIŞMAYA DAHİL OLMAK İSTEMİYORUM"

Trump, İran'a saldırıp saldırmama konusunda, "Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama henüz nihai kararı vermedim. Nihai kararımı son saniyeden önce vermek istiyorum çünkü savaşta işler değişir" değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin Orta Doğu'daki bir çatışmaya dahil olup olmaması hususunda ise Trump, "Ben dahil olmak istemiyorum" şeklinde net bir ifade kullandı.

Bölgedeki durumu yakından izlediklerini belirten ve İranlı yetkililerin Beyaz Saray'a gelip kendisiyle görüşmek istediklerini söyleyen Trump, "İranlılar Beyaz Saray'a gelmek istediler ama artık çok geç. İran, o anlaşmayı imzalamış olmayı dilerdi. O zamanlar bu adil bir anlaşmaydı ama şimdi imzalamak daha zor" şeklinde konuştu.

Trump, İranlı yetkililerin Beyaz Saray'a gelebileceğini belirterek bu konuda kapının halen açık olduğunu kaydetti.

"TAM VE KESİN BİR ZAFER İSTİYORUZ"

İran'ın nükleer silaha sahip olmasına birkaç hafta kaldığını savunan Trump, uzun zamandır İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayarak, "İstediğimiz şey ateşkes değil, tam ve kesin bir zafer istiyoruz. Zafer, nükleer silahların olmamasıdır" değerlendirmesini yaptı.