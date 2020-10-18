ABD'de 14 yaşındaki gençten koronavirüs tedavisi çalışması

Teksas'ta yaşayan öğrenci, koronavirüsün proteinine bağlanabilen molekül geliştirdiğini söyledi.

ABD'de bir öğrenci, koronavirüse karşı geliştirdiği muhtemel ilaç tedavisi nedeniyle, katıldığı bilim yarışmasında 25 bin dolarla ödüllendirildi.

14 yaşındaki Anika Chebrolu, koronavirüsün belirli bir proteinine bağlanabilen ve işlevini engelleyebilen bir molekül geliştirdi.

VİRÜSÜN PROTEİNİNE BAĞLANIYOR

Ülke basınına konuşan Chebrolu, "Heyecan verici. SARS-CoV-2 virüsü proteinine bağlanabilen bu molekülü geliştirdim. Proteine bağlanarak proteinin işlevini durduracak." dedi.

PROJEYİ KIŞ GRİBİ İÇİN HAZIRLIYORDU

Teksas'ta yaşayan genç, aslında projesini kış gribiyle mücadele için oluşturduğunu, ancak koronavirüs salgını ortaya çıkınca projeyi buna göre uyarladığını kaydetti.

Chebrolu, molekülün virüse nasıl ve nerede bağlanacağını belirlemek için birden fazla bilgisayar programı kullandı.

"BÜYÜKBABAM PERİYODİK TABLOYU ÖĞREN DERDİ"

Bilime ilgisini büyükbabasına borçlu olduğunu dile getiren genç, "Büyükbabam, ben küçükken beni hep bilime doğru iterdi. Aslında kimya profesörüydü ve bana her zaman periyodik tabloyu öğren derdi." ifadelerini kullandı.

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