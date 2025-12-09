ABD'de Epstein–Maxwell soruşturmasında gizlilik kalkıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’de çocuk istismarı ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla gündeme gelen Jeffrey Epstein ile suç ortağı Ghislaine Maxwell’e dair yürütülen soruşturmada önemli bir adım atıldı. Federal Yargıç Paul Engelmayer, Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Maxwell dosyasındaki gizlilik kararının kaldırılmasına hükmetti.

DELİLLER SANSÜRLENEREK AÇIKLANACAK

Bakanlığın açıklamasına göre yayımlanacak belgeler, mağdurların korunması amacıyla kişisel bilgiler çıkarılarak kamuoyuna sunulacak. Paket içinde büyük jüri ifadeleri, finansal kayıtlar, seyahat dökümleri ve mağdurlarla yapılan görüşmelere ilişkin soruşturma notları bulunuyor.

ŞEFFAFLIK YASASI İLE İKİNCİ KARAR

Gizliliğin kaldırılması, geçtiğimiz ay yürürlüğe giren “Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası” kapsamında verilen ikinci karar oldu. Geçtiğimiz hafta Florida’daki bir yargıç da benzer bir hükme imza atmış, böylece iki farklı eyalette dosyaların açılmasının önü açılmıştı.

ÜÇÜNCÜ BAŞVURU BEKLEMEDE

Adalet Bakanlığı, Epstein’ın New York’taki kovuşturmasını yürüten üçüncü bir yargıca da aynı yönde başvurdu. Ancak söz konusu yargıç henüz karar vermedi. Onayın çıkması halinde soruşturma belgelerinin büyük bölümünün yayımlanması için tüm hukuki engeller kalkacak.

BELGELERİN YAYIM TARİHİ BELİRSİZ

Belgelerin ne zaman kamuoyuna açıklanacağı ise netleşmedi. Sansür işlemleri ve teknik hazırlıkların birkaç hafta sürebileceği belirtiliyor. Belgelerin, Epstein–Maxwell ağına ilişkin kamuoyunda uzun süredir yanıt aranan sorulara ışık tutması bekleniyor.

EPSTEIN DOSYASI: DÜNYA GÜNDEMİNE DAMGA VURAN SKANDAL

Epstein mağdurları, milyarderin 1998’de satın aldığı Little St. James Adası’na götürüldüklerini ve burada istismara maruz bırakıldıklarını anlatmıştı. En bilinen mağdurlardan Virginia Giuffre, 17 yaşındayken insan kaçakçılığı kurbanı olduğunu, Epstein tarafından aralarında Prens Andrew’un da bulunduğu güçlü isimlere gönderildiğini söylemişti.

CEZAEVİNDE ÖLÜM

Epstein, çocuklara yönelik istismar ve fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla 6 Temmuz 2019’da tutuklandı. 10 Ağustos 2019’da, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiği açıklandı.

MAXWELL'E 20 YIL HAPİS

Epstein’in eski partneri Ghislaine Maxwell, reşit olmayan bir kişiyi fuhuşa zorlamak da dahil olmak üzere çok sayıda suçtan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Maxwell’in, Epstein’in ağına genç kızları yönlendirdiği kanıtlanmıştı.

SİYASETÇİLER VE ÜNLÜ İSİMLERLE BAĞLANTILAR

Epstein’in siyasetçiler, iş insanları ve Hollywood yıldızlarıyla ilişkileri, skandalı küresel çapta tartışılır hâle getirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Epstein’ın yasadışı faaliyetlerinden haberdar olduğu iddialarını reddetmiş, bir dönem arkadaşlık yaptıklarını ancak daha sonra yollarının ayrıldığını söylemişti.