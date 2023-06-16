ABD'de hükümet kurumları siber saldırıya uğradı Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairesi Goldstein, savunmasız yazılımlar nedeniyle saldırıya uğradıklarını anlattı. Yapılan açıklamada, "Acil bir şekilde çalışıyoruz" denildi.

AA

ABD, yine siber saldırıyla konuşuluyor.

Ülkede çok sayıdaki federal hükümet kurumu, küresel siber saldırıya maruz kaldı.

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairesi'nden Eric Goldstein, CNN’e, hackerlar tarafından istismar edilen savunmasız yazılımlar konusunda çeşitli federal kurumlara destek sağladıklarını söyledi.

Saldırıya uğramanın nedeninin, yaygın biçimde kullanılan yazılımlardaki güvenlik açığı olduğu belirtildi.

"Acil bir şekilde çalışıyoruz"

Goldstein, "Bu saldırıların etkilerini anlamak ve zamanında iyileştirme sağlamak için acil bir şekilde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Siber saldırıların hangi ülkeden veya gruplar tarafından yapıldığı konusunda ise Goldstein herhangi bir bilgi paylaşmadı.

ABD’de yaklaşık iki hafta önce muhtelif üniversite, hastane ve eyalet düzeyindeki resmi dairelere siber saldırılar düzenlenmişti.

ABD'de peş peşe siber saldırılar

Rusça konuşan ve CLOP olarak bilinen bir hacker grubunun Minnesota ve Illinois’teki eyalet kurumları ile petrol devi Shell’e yönelik bazı saldırıları üstlendiği kaydedilmişti.

Siber güvenlik uzmanları, Rusça konuşan hacker grubunun yazılımlardaki zayıflığı istismar eden ilk grup olabileceğine ancak fidye amacıyla diğer grupların da aynı yolu izleyebileceğine dikkati çekmişti.