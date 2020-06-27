ABD'de ikinci kez 4 milyon dolarlık piyangoyu kazandı

ABD'de ikinci kez 4 milyon dolarlık piyangoyu kazandı

50 yaşındaki Mark Clark, kazandığı parayla birlikte tekrar eski hayatına döneceğini söyledi.

ABD'de yaşayan Mark Clark, ikinci kez 4 milyonluk ikramiyenin sahibi oldu.

Michigan eyaletinde yaşayan 50 yaşındaki Clark, ülkede piyango çıkma ihtimalinin son derece az olduğu loto ikramiyelerini 3 yıl aradan sonra yeniden kazandı.

Clark, "Tek seferde milyonlar kazanacağınızı düşünmezken bunun iki kez olacağını asla düşünmüyorsunuz." dedi.

3 YIL ÖNCE DE 4 MİLYON DOLAR KAZANDI

"Tam olarak ne hissettiğimi kelimelere dökmek zor." diye konuşan Clark, 3 yıl önce benzin istasyonundan aldığı bir biletten de 4 milyon dolar kazandı.

Babasının kendisine 10 yıl önce verdiği madeni parayla bileti kazıdığını söyleyen Clark, "Bazı sağlık nedenlerinden dolayı yaklaşık bir yıl önce onu kaybettik. Bu paranın bunu kazanmamı sağladığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ESKİ HAYATINA GERİ DÖNECEK

Eski sessiz hayatına geri döneceğini söyleyen Clark, "Babam ve ben hep birlikte balık tutuyorduk ve harika anılarına sahiptik, piyangoyu kazanmam da balık tutmaya, oğlum ve ailemle zaman geçirmeme yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

BABASININ VERDİĞİ METAL PARAYLA KAZIDI

Bileti Michigan Lottery'den alan Mark Clark, kuponu babasının 10 yıl önce kendisine verdiği metal parayla kazıdı.

Rakamları kontrol edince 4 milyon dolar kazandığını gören Clark, bunun babasının şansı olduğunu dile getirdi.