ABD'de kaybolan uçağın enkazı bulundu: Kurtulan yok

DHA

Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde artan uçak kazaları, güvenlik endişelerini daha da büyütüyor.

Geçtiğimiz ay içinde üç büyük kazanın yaşandığı ülkede, en son yaşanan trajik kazalarda çok sayıda ölüm gerçekleştiği bildirilmişti.

Bu ölümlü kazalara bir yenisi daha eklendi.

UÇUŞ SIRASINDA KAYBOLDU

ABD'nin Alaska eyaletinde kalkış yapan Bering Air uçağı, dün kalkış yaptıktan kısa süre sonra kaybolmuştu.

Kamu Güvenliği Departmanı tarafından dün yapılan açıklamada, Unalakleet şehrinden Nome’ye giden Bering Air’a ait küçük yolcu uçağının radardan kaybolduğu ifade edilmişti.

ENKAZI BULUNDU

Uçuş kayıt verilerine göre dün yaklaşık bir saatlik mesafe için havalanan uçaktan, son olarak yerel saatle 14.38’de, kalkıştan 38 dakika sonra deniz üstünde sinyal alındı.

Bir pilot ve 9 yolcunun yer aldığı Cessna Caravan tipi uçağın bulunması için başlatılan operasyon sırasında uçağın enkazına erişildi.

KURTULAN YOK

ABD Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan açıklamada, uçağın enkazına ulaşıldığı belirtilerek kurtulan olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Uçağın Nome'un güneydoğusunda bulunmasının ardından kayıp uçağı arama çalışmalarını sonlandırıldı. Uçak içerisinde bulunan 3 kişinin öldüğü bildirildi. Geriye kalan 7 kişinin uçağın içinde olduğuna inanılıyor ancak uçağın durumu nedeniyle şu anda ulaşılamıyor. Bu trajik olaydan etkilenenlere içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." denildi.