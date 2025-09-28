ABD'de kilisede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü

ABD'nin Michigan eyaletinin Grand Blanc kentindeki bir kilisede pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Michigan polisi 40 yaşlarındaki bir saldırganın aracıyla kilisenin kapısına geldiğini, ardından ayine katılanlara ateş açtığını, sonrasında da kiliseyi ateşe verdiğini ifade etti.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTABİLİR

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin yaralandığını açıklaya yetkililer ayrıca saldırının ardından kilisede çıkan yangın nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artabileceğini kaydetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre saldırgan, polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken polis ekipleri saldırının nedenini henüz belirleyemediklerini bildirdi.

TRUMP: ŞİDDET SALGINI DERHAL SONA ERMELİ

ABD Başkanı Donald Trump, kiliseye yönelik saldırı hakkında bilgilendirildiğini belirterek, "FBI, olay yerine hemen intikal etti, federal soruşturmayı yürütecek, eyalet ve yerel yetkililere tam destek sağlayacak. Şüpheli öldürüldü ancak öğrenilmesi gereken çok şey var. Bu, ABD'deki Hristiyanlara yönelik bir başka hedefli saldırı gibi görünüyor. Ülkemizdeki bu şiddet salgını derhal sona ermeli" dedi.

FBI Direktörü Kash Patel de FBI'ın yerel yetkililere yardım edeceğini doğrulayarak, "İbadethanede meydana gelen şiddet, korkakça bir eylem. Bu korkunç trajedi sırasında kurbanlar ve aileleri için dua ediyoruz" dedi.