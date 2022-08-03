ABD'de sel felaketinde can kaybı artıyor

ABD’nin Kentucky eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketindeki can kaybı 37'ye yükselirken, selde mahsur kalanlar Ulusal Muhafızlar tarafından helikopterle kurtarıldı.

ABD’nin güneydoğusundaki Kentucky eyaletinde 26 Temmuz’da başlayan ve halen devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Can kaybı 37'ye yükseldi

Sel felaketindeki can kaybı 37’ye yükselirken, çok sayıda kişiden haber alınamaması nedeniyle can kaybının artması bekleniyor.

Selde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı

İHA'da yer alan habere göre, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği eyalette, selde mahsur kalanlar ise evlerinin çatılarından Ulusal Muhafızlar tarafından helikopterle kurtarıldı.