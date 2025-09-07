ABD'de trende önüne oturan kadını boğazından bıçakladı: O anlar kamerada

23 yaşındaki Iryna Zarutska, Ukrayna'daki savaşın yıkımından kaçarak Amerika'da daha güvenli bir hayat kurmayı umdu.

Bir pizzacıda çalışmaya başlayan Zarutska, hayatını kazanmaya çalışıyordu.

Haftalar sonra 22 Ağustos'ta Zarutska, çalıştığı pizzacıdan çıkarak eve dönmek üzere saat 22.00 civarında Kuzey Carolina, Charlotte'ta Lynx Mavi Hattı'na ait trene bindi.

GENÇ KADINI 3 KEZ BIÇAKLADI

Zarutska, trenin hareket ettiği sırada boş bir koltuğa geçip oturdu.

Kimseyi rahatsız etmeden elindeki cep telefonuyla ilgilenen Zarutska'nın arkasında, 34 yaşındaki Decarlos Brown Jr. bekliyordu.

Yerel kaynaklara göre, aradan geçen dört dakikanın ardından Brown Jr., katlanır bir bıçak çıkarıp öne atılarak, en az biri boynundan olmak üzere Zarutska'yı üç kez bıçakladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Trenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Brown Jr.'ın vagonda yürüdüğü, bu sırada bıçaktan kanların trenin zeminine aktığı, üzerindeki kıyafeti çıkardığı ve yolcuların kendisinden akan kanı fark etmeye başladığı sırada kapının önünde beklediği görüldü.

Kadının trendeyken hayatını kaybettiği belirlendi.

KAPSAMLI BİR SUÇ GEÇMİŞİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Brown Jr., bir sonraki durakta indi ve polis daha sonra bıçağı peronun yakınında buldu.

Charlotte-Mecklenburg Polis Departmanı'na göre, Brown Jr., birinci derece cinayetle suçlanıp gözaltına alınmadan önce elindeki kesik nedeniyle hastanede tedavi gördü.

Mahkeme kayıtları, Brown Jr.'ın 2011 yılına kadar uzanan kapsamlı bir suç geçmişine sahip olduğunu gösteriyor.

"ÖNÜME OTURUNCA SİNİRLENDİM"

Bu suçlar arasında hırsızlık, tehlikeli silahla soygun ve tehdit iletişimi de yer alıyor.

Ayrıca Brown Jr.'ın gözaltındaki ifadesinde, "Önüme oturunca çok sinirlendim." dediği öğrenildi.