Katar'dan İran'ın Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik saldırılarına kınama

Orta Doğu'da savaş çanları çalmaya devam ediyor.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail, ortak operasyonla İran’ı vurmaya başladı.

GELİŞMELER PEŞ PEŞE GELİYOR

ABD-İsrail İran hattı gittikçe ısınırken, bölgeden ise yeni bir son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor.

Saldırılar ve yıkımlar çevre coğrafyalara hızla yayıldı.

Birçok ülke savaştan nasibini alırken 1 gün aralıklarla önce İran tarafından balistik füze Türkiye'nin Hatay şehrine düştü.

Saatler önce de Azerbaycanın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde havalimanına İHA düştü.

İRAN'DAN AÇIKLAMA YAPILDI

İran'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Bu kapsamda, İran Genelkurmay Başkanlığı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen olaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz" ifadeleri yer aldı.

KATAR, YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Olaya ilişkin dünya liderlerinden açıklamalar peş peşe geliyor.

Bu kapsamda, Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Türkiye’yi balistik bir füzeyle ve Azerbaycan'daki bir havalimanını insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alma girişimlerinin şiddetle kınandığı bildirildi.

BÖLGENİN İSTİKRARI İÇİN CİDDİ BİR RİSK OLUŞTURDUĞU İFADE EDİLDİ

Söz konusu olayların tehlikeli bir tırmanış ve devlet egemenliğinin açık bir ihlali olarak nitelendirildiği açıklamada, bu durumun bölgesel güvenlik ile istikrarı tehdit ettiği vurgulandı.

Bakanlık, saldırıların İran'ın bir dizi pervasız eyleminin parçası olduğunu belirterek, Tahran yönetiminin sürekli yeni cepheler açmasının ve komşu ülkelerle gerilimi tırmandırmasının bölgenin istikrarı için ciddi bir risk oluşturduğunu kaydetti.

KOMŞULUK İLKELERİNE UYULMA ÇAĞRISI

Açıklamada, İran'a bölgesel güvenliği baltalayan sorumsuz politikalarına derhal son vermesi, bölge halklarının çıkarlarına öncelik vermesi, iyi komşuluk ilkeleri ile uluslararası hukuka uyması çağrısında bulunuldu.

Ayrıca Katar'ın, Türkiye ve Azerbaycan ile tam dayanışma içinde olduğu; her iki ülkenin egemenliklerini, güvenliklerini ve toprak bütünlüklerini korumak için aldıkları tüm tedbirleri desteklediği yinelendi.