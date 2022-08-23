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    ABD'de uçak motorunun kapağı koptu

    Seattle'da bir yolcu uçağının havalandığı sırada motoru kaplayan metal panelin kopması kameraya yansıdı.
    • 23.08.2022 - 16:28
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 16:49
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    ABD'de uçak motorunun kapağı koptu

    ABD'nin Seattle kentinden yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı.

    ABD'nin Seattle kentinde Alaska Havayollarına ait Boeing 737-900ER tipi yolcu uçağının kalkıştan kısa süre sonra motoru kaplayan metal paneli koptu.

    O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken, kopan parçanın savrulduğu görüldü.

    Geri döndü

    Alaska Havayollarından yapılan açıklamada, 176 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğunu uçağın kalkıştan sonra sol tarafında olağandışı bir titreşim kaydedildiği, havaalanına döndüğü aktarıldı.

    Olayda kimsenin yaralanmadığı ve yolcuların başka bir uçuşa alındığı kaydedildi. Uçağın geçici olarak hizmet dışı kalacağı belirtildi.

    ABD'de uçak motorunun kapağı koptu VİDEO

    ABD de uçak motorunun kapağı koptu #1


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