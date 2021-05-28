Euro
10.4419
0.51%
Dolar
8.5647
0.78%
Altın
524.29
1.16%
Borsa
1.422
0.5%
Bitcoin
301.687
-9.19%
EXEN Coin
32.63
-5.42%
17ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 17 C
    ABD'deki kongre baskınında sanıkların yüzde 10'u orduyla bağlantılı çıktı

    ABD'deki kongre baskınında sanıkların yüzde 10'u orduyla bağlantılı çıktı

    ABD'de yapılan bir araştırmada, 6 Ocak'ta Amerikan kongresine yapılan baskında suçlanan 45 sanığın büyük bir kısmının eski askerlerden oluştuğu, birçoğunun halen orduda göre yaptığı belirlendi.
    • AA
    • 28.05.2021 - 23:41
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 23:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    ABD'de 6 Ocak'ta yaşanan tarihi Kongre baskınının ardından soruşturma devam ediyor.

    CNN televizyonunun mahkeme belgeleri ve Pentagon kayıtlarındaki incelemesinde, 6 Ocak’ta Kongre baskınına katıldığı gerekçesi ile yargılanan toplam 450 sanığın en az 45'inin ABD ordusuyla ilişkisi olduğu tespit edildi.

    SANIKLARIN BİR KISMI ESKİ ASKER, BİRÇOĞU HALEN ORDUDA GÖREV YAPIYOR

    Araştırmada, 45 sanığın büyük bir kısmının eski askerlerden oluştuğu kaydedilirken, birçoğunun halen orduda göre yapıyor olmasına işaret edildi.

    ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN YARGILANIYORLAR

    Askeri bağlantılı sanıkların dörtte birinin de Oather Keepers (Yeminine Sadıklar) ve Proud Boys (Gururlu Çocuklar) gibi aşırı sağcı gruplarla ilişkili olduğu tespit edilen araştırmada, ordu bağlantılı sanıkların kongre binasına giriş kısıtlamasını ihlal suçlarıyla yargılanırken bazılarının polis memurlarına saldırmak, devlet malına zarar vermek, sivil kargaşa ve komplo kurmakla suçlandığı aktarıldı.

    Trump destekçileri, ABD Kongre binasının kapısını kırarak içeri girdi VİDEO ARŞİV

    ESKİ ASKERLERLE AŞIRILIK YANLISI GRUPLAR ARASINDA BAĞLANTIYA DİKKAT ÇEKİLDİ

    CNN araştırmasında, eski askerler ile aşırılık yanlısı gruplar arasında önemli bir bağlantı bulunduğunun da ortaya çıktığı belirtildi. Araştırmada, mahkeme kayıtlarına göre, ordu bağlantılı 6 ocak sanıklarından bir kısmının Proud Boys'la bir bölümünün ise Oath Keeprs ile bağlantılı olduğu belirtildi.

    ABD deki kongre baskınında sanıkların yüzde 10 u orduyla bağlantılı çıktı #1

    ABD deki kongre baskınında sanıkların yüzde 10 u orduyla bağlantılı çıktı #2

    ABD deki kongre baskınında sanıkların yüzde 10 u orduyla bağlantılı çıktı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir