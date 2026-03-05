Suudi Prens Türki el-Faysal: Soykırım suçlusu bir manyakla normalleşemeyiz

Suudi Arabistan’ın eski istihbarat şefi Prens Türki el-Faysal, CNN’e verdiği röportajda, İsrail’le normalleşme ihtimalini değerlendirirken Netanyahu’yu işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“Kim Suudi Arabistan’ın böyle bir suçlu ya da soykırım delisiyle normalleşmesini bekleyebilir ki?”

Prens, Suudi Arabistan’ın Arap Barış Girişimi kapsamında bölge barışına uzun yıllardır katkı sağladığını belirtti ve normalleşmenin barıştan önce gerçekleşemeyeceğini vurguladı:

"Arap Barış Girişimi, BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayanıyor. Meseleleri terk edip Bay Netanyahu gibi katil bir psikopata ödül sunmakla geçiştirilemez."

GAZZE VE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Türki el-Faysal, geçen ay New York’taki İki Devletli Çözüm Konferansı’nda Suudi Arabistan ve Fransa tarafından sunulan öneriyi hatırlattı. Öneri, Gazze’de bir yönetim otoritesi kurulmasını, Filistin Yönetimi’nin kamu hizmetlerini sağlamasını, sivil hayata dönüşü ve yeniden inşayı amaçlıyor:

Krallık, Fransa ve diğer bazı ülkeler, Gazze’deki çatışmaların sona ermesi ve İsrail ile komşuları arasındaki düşmanlıkların bitirilmesi için bir plan sundular.

Prens, ayrıca Netanyahu’nun “Büyük İsrail” söylemlerine dikkat çekerek “Netanyahu, haritalarda açıkça Nil Nehri’nden Fırat’a uzanan bir alanı hedefliyor ve bunu gerçekleştirmeye kararlı.” dedi.

VAN HOLLEN: "NETANYAHU, 40 YIL SONRA APTAL BİR ABD BAŞKANI BULDU"

ABD Senatosu’nda İran’a ilişkin yapılan kapalı oturum sonrası açıklamalarda bulunan Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Trump yönetiminin İran’a yönelik askeri gerekçelerinin tutarsız olduğunu belirtti:

Oval Ofis’te Başkan farklı gerekçeler öne sürüyordu. Nükleer programı hedef aldıklarını söylüyorlar; oysa İran’ın nükleer silah kapasitesi yok.



Netanyahu geçen gün İran’la bu noktaya gelmek için 40 yıldır beklediğini söyledi.



Amerika'yı bu savaşa sürükleyecek kadar aptal bir Amerikan başkanı bulması 40 yılını aldı.

Senatör, İran’a saldırı kararının Netanyahu tarafından yönlendirildiğini ve yönetimin nihai hedefinin belirsiz olduğunu vurguladı:

"Mevcut liderliği ortadan kaldırmanız durumunda yerine daha radikal bir grubun gelme ihtimali yüksek. Yönetim bu riskleri göz ardı ediyor."

Van Hollen, ABD’nin İran’a müdahalesinin olası sonuçlarına karşı uyarıda bulunarak, kararların hem bölgesel istikrar hem de uluslararası güvenlik açısından ciddi riskler taşıdığını ifade etti.