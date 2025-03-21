ABD'den Suudi Arabistan'a silah satışına onay

İsrail'in saldırgan politikaları nedeniyle tansiyonun yüksek olduğu Orta Doğu'da yeni gelişmeler yaşanıyor.

Suudi Arabistan’a uygulanan ambargoyu resmen kaldıran ABD'den silah satışına da onay çıktı..

SİLAHLARIN MALİYETİ 100 MİLYON DOLAR

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'a satışı onaylanan gelişmiş silahların tahmini maliyetinin 100 milyon dolar olduğu kaydedildi.

ABD DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Önerilen satış, Suudi Arabistan Krallığı'nın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma yeteneğini geliştirecek ve diğer güdümlü füze sistemlerine göre çok daha az hasar riskiyle hedeflere hassas bir şekilde müdahale etme yeteneği kazandıracak.