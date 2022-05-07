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    ABD'den Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık yardım

    ABD Başkanı Joe Biden'dan, Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık savunma yardımı açıklaması geldi.
    • 07.05.2022 - 04:59
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 05:05
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    ABD'den Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık yardım

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna'ya yapılan yardımlar ise hız kesmeden devam ediyor.

    ABD Başkanı Biden, yaptığı yazılı açıklamada, savaşın sürdüğü Ukrayna'ya savunma yardımlarına devam ettiklerini vurguladı.

    150 milyon dolarlık savunma yardımı

    150 milyon dolar tutarındaki yeni savunma desteğiyle Rusya'ya karşı mücadele eden Ukrayna'ya desteklerini açıkça ortaya koyduklarını belirten Biden, yeni pakette top mühimmatları, radar sistemleri ve benzeri ekipmanların yer alacağını bildirdi.

    ABD den Ukrayna ya 150 milyon dolarlık yardım #1

    33 milyar dolarlık yardım yolda

    AA'nın haberine göre, Biden ayrıca 33 milyar dolarlık Ukrayna savunma paketinin de Kongre'den bir an önce geçmesinin Kiev'e sağlanacak desteklerin geç kalmaması bakımından önemli olduğuna işaret etti.


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