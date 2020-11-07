Dolar
8.5193
1.2274%
Euro
10.1264
1.6268%
Altın
1952.4
0.1795%
Borsa
1191.96
1.0118%
G. Altın
534.824
1.3788%
Bitcoin
131751.61
3.5705%
EXEN Coin
12.49
2.79%
13ºC
İstanbul
Açık 13 C
    ABD'li komutandan terör örgütü YPG'ye övgüler

    ABD'li komutandan terör örgütü YPG'ye övgüler

    ABD Merkez Komutanlığı'na bağlı DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon'un yeni sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki SDG'ye övgüler yağdırdı.
    • DHA
    • 07.11.2020 - 01:11
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 01:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD ve teröristlerin kontrolünde olan SDG'ye verdiği desteğe bir yenisini daha ekledi.

    ABD Merkez Komutanlığı'na (CENTCOM) bağlı DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabından terör örgütüne övgüler yağdırdı.

    "ONLARI ONURLANDIRIYORUZ"

    Marotto yaptığı paylaşımda “Altı yıl önce DEAŞ, Kobani'nin yüzde 60'ını kontrol ediyordu, ancak SDF (PKK/YPG) teslim olmadı ve şehri ele geçirdi. DEAŞ'ı mağlup etme misyonumuza devam ederek onları onurlandırıyoruz. SDF ve bileşenleri, DEAŞ'ı yenme misyonunda gururlu bir miras oluşturdu” dedi.

    ABD li komutandan terör örgütü YPG ye övgüler #1

    BİR ÖNCEKİ KOMUTAN AĞLAMIŞTI

    Eylül ayında görevine veda eden DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins bölgeden ayrılmadan önce, terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG'nin sözde yöneticileriyle bir araya gelmişti.

    Caggins, terör örgütü SDG'nin sözcüsü Mustafa Bali'nin düzenlediği basın toplantısında yaptığı veda konuşmasında terör örgütüne destek veremeyeceği için gözyaşlarına hakim olamamıştı.

    ABD li komutandan terör örgütü YPG ye övgüler #2

    Görev süresi sona eren ABD'li komutan PKK için ağladı-haberi için tıklayın

    ABD li komutandan terör örgütü YPG ye övgüler #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir