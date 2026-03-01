Vladimir Putin'den Mesud Pezeşkiyan'a taziye mesajı

Dünya'nın gözü İran'a kilitlendi...

28 Şubat'ta sabah saatlerinde İsrail ve ABD, İran'a yönelik koordineli ve kapsamlı bir operasyon başlattı.

HAMANEY ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonda ülkenin birçok bölgesine saldırılar düzenlenirken, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisine yakın noktalarının vurulduğu öğrenildi.

İran devlet televizyonu, Hamaney'in ABD ve İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında öldürüldüğünü gözyaşları içinde duyurdu.

PUTİN'DEN HAMANEY'İN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirmesi sebebiyle mesaj yayımladığını açıkladı.

Putin mesajında, Hamaney'in ‘seçkin devlet adamı’ olduğunu ve Rusya ile İran arasındaki ilişkilere büyük katkıda bulunduğunu belirtti.

"DESTEĞİMİ İRAN HÜKÜMETİNE İLETİN"

Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a ilettiği telgrafında, şu ifadelere yer verdi:

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile aile üyelerinin, insan ahlakı ve uluslararası hukukun tüm normlarının acımasızca ihlal edilmesiyle işlenen suikastı nedeniyle başsağlığı dileklerimi kabul edin. İçten taziyelerimi ve desteğimi Hamaney ailesi ve dostlarına, İran hükümeti ve halkına iletin.