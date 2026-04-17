ABD'nin Avrupa'ya silah teslimatında İran engeli: Savaş nedeniyle gecikebilir

ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan İran Savaşı'nın, küresel ekonomi başta olmak üzere birçok alana olumsuz yansıması kaçınılmaz oldu.

Konuya ilişkin Reuters haber ajansında yer alan haber ise dikkat çekti.

SİLAH TESLİMATI GECİKEBİLİR

Ajansın konuyla ilgili bilgi sahibi 5 kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD'nin İran savaşı nedeniyle stokların azalması sonucu Avrupa ülkelerine Yabancı Askeri Satışlar (FMS) programı kapsamında yapacağı bazı silah teslimatlarının gecikebileceğini aktardı.

Gecikmeden, Baltık ve İskandinavya dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin etkileneceği belirtildi.

Kaynaklar, ABD yetkililerinin son günlerde Avrupalı yetkililerle yaptığı ikili yazışmalarda bu teslimatların muhtemelen gecikeceğini söylediklerini aktardı.

Kaynaklara göre, gecikecek silahlar arasında hem saldırı hem de savunma amaçlı kullanılabilecek çeşitli mühimmat türleri bulunuyor.

ABD, FMS PROGRAMI KAPSAMINDA SİLAH SATIYOR

Yabancı Askeri Satışlar (FMS) programı kapsamında yabancı ülkeler, ABD hükümetinin lojistik desteği ve onayıyla ABD yapımı silahlar satın alıyor.

Başkan Donald Trump döneminde Washington yönetimi, Avrupa'nın konvansiyonel savunma sorumluluğunu ABD'den Avrupa ortaklarına devretme çabası kapsamında FMS programı da dahil olmak üzere Avrupa'daki NATO ortaklarını daha fazla ABD yapımı malzeme satın almaya zorlamıştı.