Zohran Mamdani'den İran saldırılarının ekonomik boyutuna tepki

İsrail ile birlikte İran'a yönelik ortak saldırılar ile savaş başlatan ABD hükümeti, savaşın ekonomik boyutu nedeniyle iç siyasette oldukça eleştirildi.

NBC News kanalının "Meet the Press" programına konuk olan New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD-İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ülke için doğurduğu ekonomik sonuçlarına tepki gösterdi.

"SAVAŞ İÇİN HER ZAMAN PARAMIZ VAR"

Mamdani, İran'a saldırıların "yalnızca siyasi ya da ahlaki gerekçelerle değil, ekonomik açıdan da" karşı çıkılması gerektiğini belirtti.

Ayrıca Mamdani, saldırılarda harcanan milyarlarca doların "ülkenin dört bir yanındaki işçi sınıfı Amerikalılar" için ayrılabileceğini kaydederek, "Her zaman savaş için paramız var ama yoksulları doyurmak için yok." dedi.

SAVAŞIN ABD'YE MALİYETİ: 28 MİLYAR DOLAR

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı ve 8 Nisan'da ateşkesle sonuçlanan saldırıların Washington'a maliyetinin yaklaşık 28 milyar doları bulduğu belirtiliyor.

PAKİSTAN'DAKİ MÜZAKERELERDE ANLAŞMAYA VARILAMAMIŞTI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.