İtalya'da film gibi banka soygunu: Rehineler serbest, hırsızlar gizli bir delikten kaçtı

İtalya’nın güneyindeki Napoli kentinde yaşanan banka soygunu, hem kentte hem de güvenlik güçleri arasında alarma neden oldu. Gündüz vakti gerçekleşen olayda silahlı bir grup, banka şubesini hedef alarak kısa sürede kontrolü ele geçirdi.

ÖĞLE SAATLERİNDE BASKIN

Olay, Medaglie d’Oro Meydanı’nda bulunan Credit Agricole Bankası şubesinde öğle saatlerinde meydana geldi. En az üç kişiden oluştuğu belirtilen silahlı soyguncular, banka içine girerek çalışanlar ve müşteriler dahil yaklaşık 25 kişiyi etkisiz hale getirip rehin aldı.

REHİNELER SAATLER SONRA SERBEST BIRAKILDI

Güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edilmesiyle banka çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturuldu. Rehineler, operasyon öncesinde yerel saatle 15.00 civarında serbest bırakıldı ve olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

ÖZEL BİRİM OPERASYONA HAZIRLANDI

Livorno’dan gelen İtalyan jandarmasına bağlı GIS özel operasyon birimi, saat 17.30 sularında banka içine müdahale etmek için hazırlık yaptı. Ancak ekiplerin içeri girmesiyle birlikte şüphelilerin çoktan kaçtığı ortaya çıktı.

ZEMİN DELİKTEN ŞAŞIRTAN KAÇIŞ

Yapılan incelemelerde, soyguncuların banka içerisindeki zemin bölümünde bulunan bir delikten geçerek izlerini kaybettirdiği tespit edildi. Güvenlik güçleri bu yöntemi “planlı kaçış” olarak değerlendirirken, olayın detayları soruşturuluyor.

KASALAR HEDEFTEYDİ, BOŞ ÇIKTI

Soyguncuların özellikle kasaların bulunduğu bölümü hedef aldığı ancak kasaların boş olduğu belirlendi. Bu nedenle çalınan miktarın henüz netleşmediği ifade edildi.

HAVA DESTEKLİ GENİŞ ARAMA

Olayın ardından İtalyan polisi, helikopter destekli geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı. Şüphelilerin yakalanması için çevredeki mahallelerde ve çıkış güzergâhlarında yoğun güvenlik önlemleri alındı.