Giorgia Meloni: İran'la savaşmayı düşünmüyoruz

Orta Doğu'daki savaş, Avrupa'nın da gündeminde...

Avrupa ülkelerinin bölgede bulunan askeri üsleri kullanmak isteyen ABD'ye olan tavrı, yeni bir gerilimi beraberinde getirdi.

19-20 Mart'taki Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde Senato'ya seslenen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Orta Doğu'daki duruma değindi.

"SAVAŞA DAHİL OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

İtalya Başbakanı, ABD üslerinin ülke topraklarında kullanımıyla ilgili bugüne kadar herhangi bir talep almadıklarını belirterek, "Biz savaşta değiliz ve savaşmayı da düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası çerçevede tehditlerin daha korkutucu hale geldiğini savunan Giorgia Meloni, "Uluslararası hukukun dışında tek taraflı müdahaleler çoğalıyor. Bu çerçevede Amerikan ve İsrail müdahalesini de değerlendirmeliyiz ancak, İtalya bu müdahaleye katılmıyor ve katılmayı da düşünmüyor." şeklinde konuştu.

"NÜKLEER SİLAHA SAHİP REJİM ENDİŞE VERİCİ"

Roma'nın nükleer müzakerelere ev sahipliği yaptığını ve Tahran ile iletişim kanalını açık tuttuğunu söyleyen Meloni, İran'ın nükleer programının tamamen sivil kalmasını sağlamak için acil bir anlaşma gerektiğini belirtti.

İran'ın nükleer silah edinme niyetini her zaman reddettiğini, ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) bildirdiğine göre uranyumu yüzde 60'ın üzerinde zenginleştirmeye devam ettiğini aktaran İtalyan Başbakanı, "Nükleer silah ve İtalya ile Avrupa'yı hedef alabilecek füze kapasitesine sahip bir rejim, endişe verici." dedi.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE DESTEK MESAJI

Krizden bu yana Orta Doğu liderleri ve kilit müttefiklerle sürekli temas halinde olduğunu ve girişimleri koordine etmeye çalıştığını kaydeden Meloni, "Körfez ülkelerine hava savunma unsurları sağlıyoruz. Bunu yalnızca dost ve stratejik ortak oldukları için değil, bölgede korumamız gereken binlerce İtalyan vatandaşı olduğu için yapıyoruz. Ayrıca Güney Kıbrıs'a da bir deniz birimi gönderdik.

Tüm Avrupalı ortaklar, askeri üslerle ilgili anlaşma hükümlerine uyuyor. Hatta İspanya hükümeti de sözcüsü aracılığıyla, ABD ile aralarında ikili bir anlaşma olduğunu ve bu anlaşma dışında İspanyol üslerinin kullanılmayacağını açıkladı. Bu da anlaşmanın sorgulanmadığı anlamına geliyor." diye konuştu.