ABD'nin konuştuğu dava: İş adamı Epstein'in dava belgelerinde yer alan isimler açıklandı ABD’de çocuklara yönelik cinsel istismarla suçlanan ve bulunduğu cezaevinde intihar eden iş adamı Jeffrey Epstein davasıyla bağlantılı kişilerin isimleri açıklandı. İsimler arasında İngiltere Prensi Andrew, eski ABD Başkanı Bill Clinton ile Donald Trump ve ünlü şarkıcı Michael Jackson da yer alıyor.

İHA

ABD'li yargıç Loretta Preska, fuhuş ağı oluşturmakla ve çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar eden iş adamı Jeffrey Epstein’in suç ortağı ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell hakkındaki dava kapsamında belgelerin yayınlanması talimatını verdi.

Yayınlanan belgelerde Prens Andrew, Bill Clinton, Donald Trump ve Michael Jackson gibi önemli isimler yer alıyor.

Kayıtlarda adı geçen 100'den fazla kişiden bir kısmının görevi kötüye kullanmakla suçlandığı, bazılarının çeşitli iddialarda bulunduğu ve potansiyel tanıklar olduğu belirtildi.

Belgelerde çok sayıda ismin yer alması, Epstein'ın iyi bağlantılara ve geniş bir çevreye sahip olduğunu ortaya koydu.

'Clinton kadınları genç yaşta seviyor'

Mahkeme belgelerine göre Johanna Sjoberg adlı bir kadın, Mayıs 2016'da verdiği ifadede, 2001’de İngiltere Prensi Andrew’in Epstein'ın Manhattan'daki dairesinde koltukta otururken göğsüne dokunduğunu iddia etti.

Belgelerde adı geçen eski ABD Başkanı Clinton'la ilgili bir suçlama bulunmazken, kayıtlara göre Sjoberg ifadesinde, Epstein'ın kendisine Clinton'un da "kadınları genç yaşta sevdiğini" söylediğini belirtti.

Kayıtlar arasında ayrıca Clinton'ın Epstein'ın özel jetiyle seyahat ettiğini doğrulayan Maxwell'in ifadesi de yer alıyor.

'Michael Jackson ve sihirbaz David Copperfield ile Epstein aracılığıyla tanıştım'

Belgelerde, Eski Başkan Trump'ın görevini kötüye kullandığına yönelik bir iddia yer almıyor. Ancak Sjoberg bir ifadesinde, Epstein'ın New Jersey'deki kumarhanelerden birine giderken Trump’tan söz ettiğini ve onunla iletişime geçeceğini söylediğini belirtiyor.

Sjoberg ayrıca ifadesinde, Michael Jackson ve sihirbaz David Copperfield ile Epstein aracılığıyla tanıştığını belirtti, ancak onlarla ilgili olumsuz bir iddiada bulunmadı.

İntihar etmişti

ABD’li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamaları ile 6 Temmuz 2019’da New York’ta federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra cezaevine gönderilmişti.

Epstein, tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar etmişti. İngiliz medya patronu Robert Maxwell'in kızı Ghislaine Maxwell, Epstein'ın suçlarındaki rolü nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıç Loretta Preska Aralık ayında, istismara uğrayan Virginia Giuffre'nin, Ghislaine Maxwell'e karşı 2015 yılında açtığı hakaret davası kapsamında belgelerin kamuya açıklanması gerektiğine karar vermişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)