ABD'ye ait USS Gerald Ford uçak gemisi Hırvatistan'a geldi

ABD, İran'a 28 Şubat saldırıları öncesi birçok savaş gemisini Orta Doğu'ya gönderdi.

İsrail ile ortak bir şekilde 28 Şubat'ta saldırılara başlayan ABD'nin en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford'un, İran'ın misilleme saldırılarında hedef alındığı iddia edilmişti.

ABD kaynaklarından yapılan açıklamada, çamaşırhane bölümünde çıkan yangından kaynaklı hasar aldığı ileri sürülse de, söz konusu saldırıyı İran üstlenmişti.

HIRVATİSTAN'A GELDİ

ABD’ye ait uçak gemisi USS Gerald Ford, aylar süren görev ve Orta Doğu’daki savaş operasyonlarının ardından planlı ziyaret ve teknik bakım kapsamında Hırvatistan’ın Split kentine geldi.

Geminin limandaki görüntüsü dikkat çekerken, ziyaretin bakım ve ikmal faaliyetlerini kapsadığı belirtildi.

GEMİDE YANGIN ÇIKMIŞTI

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin çamaşırhane bölümünde teknik arızadan kaynaklanan bir yangın çıktığını duyurmuştu.

Kızıldeniz'de görev yapan gemi, yangının ardından onarım için 23 Mart Pazartesi günü Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'ne gelmişti.

YANGIN 30 SAATTEN FAZLA SÜRDÜ İDDİASI

The New York Times ise yangının 30 saatten fazla sürdüğünü öne sürerken, olayda yatakhaneleri zarar gören 600'den fazla denizci ve mürettebatın o tarihten bu yana yerde ve masaların üzerinde uyumak zorunda kaldığını iddia etmişti.