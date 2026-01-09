Ahmed Şara, AB yetkilileriyle görüştü: Avrupa Suriye'nin inşasına yardım edecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin yeniden yapılandırılmasına çalışan Suriye Geçiş Hükümeti, diplomatik ilişkilerini genişletmeye devam ediyor.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre; Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda von der Leyen ve Costa'yı beraberindeki heyetle birlikte kabul etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani de Şara'dan önce Costa ve von der Leyen ile görüştü.

"AVRUPA ELİNDEN GELENİ YAPACAK"

Von der Leyen ile Costa, Şara ile bir araya gelmelerinin ardından açıklama yaptı.

Von der Leyen, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "On yıllarca süren korku ve sessizliğin ardından Suriyeliler umut ve yenilenmeye doğru uzun bir yolculuğa başladı. Avrupa, Suriye'nin toparlanması ve yeniden inşası için elinden geleni yapacak." ifadelerini kullandı.

"AB'NİN SURİYE'YE OLAN DESTEĞİNİ GÖSTERMEK İÇİN BURADAYIZ"

Costa da "Uzun yıllar süren savaş ve acıdan sonra, Esad rejiminin düşüşü nihayet Suriye halkına bir umut ışığı oldu. AB'nin Suriye'ye olan sürekli desteğini göstermek için bugün buradayız. Önümüzde hala uzun bir yol var ama siz ilk adımları çoktan attınız." değerlendirmesinde bulundu.

DEVRİMDEN SONRAKİ İLK ZİYARET

Bu temas, Aralık 2024'te Esad rejiminin devrilmesinin ardından AB'den Suriye'ye yapılan en üst düzeyli ziyaret oldu.

ÖNCESİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, 8 Ocak'ta Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün-AB zirvesine katılmıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da 20 Mayıs 2025'te Şam'a uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırıldığını duyurmuştu.

AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica, Haziran 2025'te Suriye'yi ziyaret ederek, ülkenin yeni yönetimiyle istikrarlı ve müreffeh bir devlete dönüşmesine yönelik AB'nin desteğini iletmişti.