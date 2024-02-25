Aleksey Navalny'nin naaşı, annesine teslim edildi Rus yetkililer, Navalny'nin cansız bedenini ailesine verdi. Halka açık cenaze töreniyle ilgili belirsizlik ise devam ediyor.

ensonhaber.com

Rus muhalefet lideri Aleksey Navalny'nin naaşı, hapishanedeki ölüm haberinden 9 gün sonra annesine teslim edildi.

Navalny cephesinden yapılan açıklamada, naaşın teslim edilmesi nedeniyle Rus yetkililere teşekkür edildi.

Ancak halka açık cenaze törenine izin verilip verilmeyeceği belirsizliğini koruyor.

'Gizli tören baskısı' iddiası

Navalny'nin annesi Lyudmila Navalnaya, oğlunun cansız bedeninin kendisine gösterildiğini söylemişti.

Lyudmila, Rus yetkililerin, "gizli" cenaze törenine izin vermesi için kendisine baskı yaptığını iddia etmişti.

Cenaze töreni belirsizliği

Son açıklamada, "Cenaze hâlâ bekliyor. Yetkililerin, ailenin istediği ve Aleksey'in hak ettiği şekilde bir törene izin verip vermeyeceğini bilmiyoruz." denildi.

Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, kocasının naaşına yapılan muamele nedeniyle "Hıristiyanlıkla alay etmekle" suçladı.

Putin'i hedef alan açıklama: Gerçek Hristiyan böyle yapmaz

Yulia, "Ona canlıyken işkence ettin, şimdi de ölü olarak işkence etmeye devam ediyorsun. Ölülerin kalıntılarıyla dalga geçiyorsun." dedi.

Navalny'nin eşi, "Putin'in cesede yaptığını hiçbir gerçek Hıristiyan asla yapmaz." diye ekledi.