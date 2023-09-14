Alman basını, Putin'in ayağını inceledi: Hasta olabilir Alman yayın organları, ayağını sallayan Putin'in hareketlerinin ilginç olduğunu öne sürdü. Rus liderin hasta olabileceğine dair görüşler paylaşıldı.

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ensonhaber.com

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile Vladivostok şehrinde görüştü.

Tüm dünyanın dikkati, Ukrayna savaşının devam ettiği dönemde gerçekleştirilen ziyaret nedeniyle Rusya'ya çevrildi.

Putin ve Kim, görüşmenin yapılacağı salona geçti. Kendileri için hazırlanan koltuğa oturarak karşılıklı mesajlar verdiler.

Almanya, Putin'in sallanan ayağını konuşuyor

Kameralara yansıyan anlarda, Putin'in sol ayağını zaman zaman hareket ettirdiği görüldü.

O anlara odaklanan Alman basını, Rus liderin hasta olabileceğine dair yorumlarda bulundu.

Önce gizem dediler, sonra hasta

Bild'in haberinde, "Putin'in ayağıyla ilgili gizem...", "Putin'in ayağını kıpırdatması sinirlilik mi yoksa hastalık hali mi?" gibi ifadeler kullanıldı.

Yine Alman basınından T-Online internet sitesi de Putin ve Kim görüşmesindeki detayın "ortalığı karıştırdığını" savundu.

Hastalık seçeneklerini sıraladılar

Rusya Devlet Başkanı'nın sağlığıyla ilgili sürekli söylentilerin varlığına işaret eden yayın organı, şöyle dedi:

Putin'in davranışı, geçen yıl Paskalya ayininde zaten göze çarpmıştı. Medya, onun zayıf göründüğünü söyledi.



Uzun mesafe tanıları arasında kanserin yanı sıra sıklıkla Parkinson hastalığı da yer alıyor.



Kremlin, Rus lider hakkındaki bu söylentileri yalanlıyor ve onun sağlığının mükemmel olduğunu vurguluyor.

"Dedikoduları alevlendirdi"

Görüntülerde ayağını sallayan Vladimir Putin'in hareketinin "dedikoduları alevlendirdiği" kaydedildi.

70 yaşındaki Putin'in sağlığıyla ilgili daha önce İngiliz basınında birçok haber yer almış, Rus liderin sağlığının bozulduğu iddia edilmişti.