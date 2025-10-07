Alman polisinden Gazze eylemcilerine bir kez daha sert müdahale

Bir yanda Gazze eylemleri, diğer yanda İsrail bayrağı yansıtılan Brandenburg Kapısı...

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Alexanderplatz Meydanı'nda akşam saatlerinde yine Filistin yanlısı eylemlere ev sahipliği yaptı.

Meydanda toplanan ve Gazze lehine sloganlar atan göstericilere polisin müdahalesi ise sert oldu.

ALMAN POLİSİ GÖSTERİCİYİ YUMRUKLADI

3 Ekim'de kadın bir göstericinin gözlerini kapatıp, boynunu geriye bastırarak gözaltına alan Alman polisi bu defa erkek bir göstericiyi önce yumrukladı daha sonra başka bir Alman polisi göstericinin boynunu koluyla sıkarak etkisiz hale getirdi.

Yere yatırılan Filistin yanlısı gösterici, 5 polis tarafından yerde de tartaklanmaya devam edildi.

TERS KELEPÇEYLE GÖZALTI

Gözaltı işlemi esnasında orantısız ve aşırı güç kullanımı çevredeki diğer göstericiler tarafından protesto edildi ve hep bir ağızdan "Shame on you" yani "Yazıklar olsun" şeklinde slogan atarak tepki gösterdi.

Yaklaşık bir buçuk dakikalık müdahalenin ardından Filistin yanlısı gösterici ters kelepçe ile gözaltına alındı.

ALMANYA'DAN İSRAİL'E JEST

Öte yandan Almanya'nın en turistik ve ünlü noktalarından Brandenburg Kapısı bu akşam İsrail bayrağı ile renklendirildi.