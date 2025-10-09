Almanya, İHA savunma merkezi kuruyor

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, tehlikeleri önlemenin eyaletlerdeki polis teşkilatlarının görevi olduğunu ve Federal Polis Teşkilatı'nın bu konuda kısıtlı yetkisi bulunduğunu belirterek gelecekte Federal Polis Teşkilatı'nın insansız hava araçlarına karşı savunmada eyalet polis teşkilatlarını desteklemesini istediklerini vurguladı.

Berlin’de düzenlediği basın toplantısında bu konuda bazı tedbirler alacaklarına işaret eden Dobrindt, "Bakanlar Kurulu'nda açıkladım, ortak İHA savunma merkezi kurulacak" dedi.

İHA İLE MÜCADELE BİRİMİ DE KURULACAK

Dobrindt, bu merkezde eyalet polis teşkilatlarının ve Federal Polis Teşkilatı'nın birlikte çalışacağını aktararak ortak İHA savunma merkezinin yanında Federal Polis Teşkilatı'nda İHA ile mücadele biriminin ve İHA AR-GE biriminin kurulacağını anlattı.

Federal Polis Yasası'nda yapılması öngörülen değişikliklerin yer aldığı yasa tasarısının Bakanlar Kurulu’nda kabul edildiğini söyleyen Dobrindt, burada Federal Polis Teşkilatı'na (tehdit olarak görülen) İHA'lara müdahale etme ve bunları düşürme yetkisinin verilmesini düzenlediklerini kaydetti.

HAVA GÜVENLİK YASASI'NIN YENİLENMESİ PLANLANIYOR

Alman hükümeti, Alman ordusunun ülke içinde şüpheli İHA’larla mücadeleye destek sağlaması için Hava Güvenlik Yasası'nı da yenilemeyi planlıyor.

Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen Federal Polis Yasası'nda yapılacak değişikliklerin yasalaşması için yasa tasarısının Federal Meclis'ten de geçmesi gerekiyor.