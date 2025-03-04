Almanya'da ekmek arası dönerin 10 euroya yükselmesi bekleniyor

Haber Merkezi

Almanya'da sığır eti arzının azalmasının olumsuz sonuçları, özellikle fast food (hazır yemek) sektöründe kendini hissettiriyor.

Ülkede en çok tüketilen hazır yemek ürünleri olan döner ve hamburger gibi yiyeceklerin fiyatları, son üç senede aşırı derecede arttı.

ET FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ ANA SEBEP

Dana ve sığır eti fiyatlarındaki yükselişin ana sebebi, piyasanın kesim hayvanı talebinin karşılanmıyor olmasından kaynaklanıyor.

Aşağı Saksonya Eyaleti Ziraat Odası'nın verilerine göre, sığır ve dana etinde üretici fiyatları sadece bu yıl yüzde 15 ila 20 artmış durumda.

Oda'nın piyasa uzmanlarından Albert Hortmann-Scholten, söz konusu fiyat artışını "Bu gerçekten çılgınca bir durum" diyerek değerlendiriyor.

Çok sayıda sığır çiftliğinin kapanması ve gevişgetiren hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı sebebiyle et arzında büyük bir azalma yaşandığını ifade eden Hortmann-Scholten, gastronomi sektöründeki fiyat artışının tek sebebinin de bu olmadığını, artan enerji ve ham madde ücretlerinin de önemli etkenler olduğunu vurguluyor.

DANA ETİ MENÜLERDEN ÇIKIYOR

Bavyera eyaletinin başkenti Münih'te çok sayıda işletmeci dana etinden yapılan döneri menüsünden çıkarıyor.

Adını vermek istemeyen bir döner satıcısı, söz konusu etin "çok pahalı" olduğunu ifade ederek "Müşterilerimden 10 euro talep etmem gerekir, bunu da kimse ödemez" diyor ve artık sadece tavuk ile hindi döneri satmaya başladığını dile getiriyor.

EKMEK ARASI DÖNER YAKINDA 10 EURO OLACAK

DW'nin haberine göre, yaşanan gelişmeler Almanya'daki döner üreticilerini de düşündürüyor.

Döner Üreticileri Birliği Sözcüsü Erdoğan Koç'a göre, Almanya'nın en çok tüketilen hazır yemeği ekmek arası dönerin fiyatı yakın gelecekte 10 euroya, orta vadede ise daha da yukarı çıkabilir.

HAMBURGER FİYATLARI DA ARTIŞTA

Sadece döner değil, hamburger sektöründe de anormal fiyat artışları dikkat çekici.

Dünyaca ünlü hazır yemek zinciri McDonald's'ın, üç yıl önce fiyatı 1,29 euro olan standart hamburgeri geçen yıl 1,99 euroya satılıyordu, güncel fiyatı ise 2,29 euroya yükselmiş durumda.

Bu da üç yıl içinde fiyatın yaklaşık 80 arttığını gösteriyor. McDonald's bu fiyat artışının nedenlerine dair sorulara net bir yanıt vermiyor.

Menüde yer alan daha büyük ebatlı burgerler, örneğin Big Mac'in fiyatı aynı dönemde, yani son üç yılda yüzde 30 artmış.

Bu standart hamburgere göre daha az bir artış olsa da, Almanya'daki enflasyonla kıyaslandığında yine aşırı bir pahalılanmaya tekabül ediyor.