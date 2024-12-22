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Haber Merkezi

Almanya'nın doğusundaki Magdeburg kentinde, bir şüphelinin aracını Noel pazarındaki kalabalığın üzerine sürmesiyle gerçekleştirdiği saldırıda ölü ve yaralı sayısı arttı.

Yaşanan saldırıya ilişkin resmi açıklama yapan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ölenler arasında bir çocuk da bulunuyor.

YARALI SAYISI 200'Ü GEÇTİ

Başlangıçta 68 olarak açıklanan yaralı sayısı da 200'ün üzerine çıktı.

Yaralılardan 40'ının sağlık durumunun ağırlığını koruduğu belirtildi.

Almanya'da kamu yayın kuruluşu MDR, güvenlik güçlerine dayandırdığı haberinde saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan kişinin 50 yaşında bir Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu duyurmuştu.

Olaydan kısa bir süre sonra tutuklanan şüphelinin 2006'dan beri Almanya'da yaşayan 50 yaşında Suudi Arabistanlı bir doktor olduğu belirlendi.

"SUUDİ MUHALİF"

Saldırı şüphelisinin tek başına hareket ettiğine inanılıyor.Aşırı sağcı sosyal medya hesapları, failin "İslamcı bir terörist" olduğunu iddia ederken bir Alman yetkili The Washington Post'a yaptığı açıklamada şüphelinin kendisini "Suudi muhalif" olarak nitelendirdiğini söyledi.

Raporlara göre şüpheli, daha önce "İslam karşıtı" görüşler dile getirdi. Saldırının nedeni henüz tespit edilmedi ve soruşturma sürüyor.

Noel pazarlarına daha fazla polis görevlendirilecek Magdeburg'daki saldırının ardından şehrin Noel pazarlarında polis sayısı artırıldı.

SHOLZ OLAY YERİNİ ZİYARET ETTİ

Ayrıca güvenlik makamlarının birbiriyle yakın temas halinde olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Magdeburg saldırısının ardından bu öğlen saatlerinde olay mahaline bir ziyaret gerçekleştirdi.

Scholz saldırının gerçekleştiği yerin yakınında kurulan anıtın bulunduğu alana beyaz bir gül bıraktı.

ALMANYA NOEL SALDIRISI

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişi, ulusal basında yer alan haberlere göre, saldırgan, Noel pazarında en az 400 metre boyunca BMW marka bir aracı kalabalığın üzerine sürmüştü. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, en az 68 kişi de yaralanmıştı.

Olayın ardından Noel pazarı kapatılırken, insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istenmişti.

Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff, saldırganın gözaltına alındığını belirterek, Suudi Arabistan kökenli saldırganın Saksonya-Anhalt eyaletinde çalışan bir doktor olduğunu ve 2006'dan bu yana Almanya'da yaşadığını ifade etmişti.