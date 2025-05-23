Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 12 yaralı

AA & Ensonhaber

Almanya’nın Hamburg kentindeki merkez tren istasyonu, bıçaklı saldırının dehşetine sahne oldu. Alman basınında yer alan bilgilere göre, yaşanan olayda 6’sı ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.

6 KİŞİ AĞIR YARALI

Hafif yaralananlara olay yerinde müdahale edilirken, durumu kritik olan 6 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralılardan üçünün hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

BİR KADIN GÖZALTINDA

Saldırının nedenine dair henüz net bir bilgi paylaşılmazken, olay sonrası bir kadının gözaltına alındığı aktarıldı. Güvenlik güçleri istasyon çevresinde yoğun önlem alırken, saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.