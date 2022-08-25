Almanya'daki havalimanları için 32 Türk işçiye vize verildi

Havalimanlarındaki kaosla gündeme gelen Avrupa'nın en büyük ekonomisi, sorunu Türkiye'den istihdam etmeyi planladığı işçilerle çözmeye çalışıyor. Ancak istenilen sayıya henüz ulaşılamadığı görüldü.

Almanya, personel eksikliği nedeniyle havalimanlarında ve seferlerde yaşanan aksaklığı gidermenin yollarını arıyor.

Bu doğrultuda başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerden işçi alınması için düğmeye basıldı.

Kaosu hafifletmek üzere yaklaşık 2 bin işçiye ihtiyaç duyulan ülkede, henüz istenilen noktaya gelinebilmiş değil.

Şimdiye kadar vize verilen Türk işçi sayısı

ARD televizyonu, sadece 32 Türk işçinin vize alabildiğini duyurdu. Haberde, "Alman havalimanlarındaki kaosu hafifletmek için Türkiye'den çok sayıda işçi istihdam edilmeli." vurgusu yapıldı.

140 başvuru yapıldı

Türk işçilerin işe alınmasının son derece yavaş ilerlediği, temmuz ayından bu yana İstanbul'daki Alman Başkonsolosluğu'nda yer hizmetleri çalışanları tarafından 140 vize başvurusu yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Yer hizmetleri sağlayıcıları işverenler birliği (ABL), Federal İş Kurumu'ndan 2 bin Türk işçinin bagaj taşımak üzere ülkeye daha kolay giriş yapmasını sağlamasını istemişti.

Almanya, havalimanları için Türkiye'den işçi bekliyor

Haziran ayının sonunda Berlin yönetimi, havaalanlarında personel eksikliği nedeniyle Türkiye'den işçilerin ülkeye girişini kolaylaştırma kararı almıştı.

Havaalanlarında ve hava yollarında yaşanan personel sorunları, özellikle yaz aylarında yolcular için uzun bekleme sürelerine yol açıyor. Çok sayıda uçuş da iptal ediliyor.