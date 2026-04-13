Almanya’dan enerji krizine acil fren: İran savaşı sonrası ekonomik paket devreye alındı

İran ile ABD arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı’na yönelik abluka tartışmaları, küresel enerji piyasalarını sarsarken Almanya’da da ekonomik tedbirler gündeme alındı. Berlin yönetimi, artan petrol fiyatlarının vatandaşlar üzerindeki baskısını azaltmak amacıyla kapsamlı bir destek paketini devreye soktu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkenin zorlu bir ekonomik süreçten geçtiğini belirterek, küresel krizlerin doğrudan günlük yaşam maliyetlerine yansıdığını vurguladı.

1,6 MİLYAR EUROLUK DESTEK PAKETİ

Hükümet tarafından açıklanan pakete göre:

Benzin ve dizelde uygulanan enerji vergisi 2 ay süreyle sınırlandırılacak

Bu düzenlemeyle litre başına yaklaşık 17 sentlik indirim hedefleniyor

İşverenlerin çalışanlarına 2026 yılı için 1000 euroya kadar destek vermesinin önü açılacak

Bu ödemeler vergi ve sosyal güvenlik kesintisinden muaf tutulacak

Paketin finansmanında ise tütün ürünlerine yönelik vergi artışı planlanıyor.

"SAVAŞIN ETKİLERİ UZUN SÜRE HİSSEDİLECEK"

Başbakan Merz, İran savaşı ve bölgesel gerilimin yalnızca kısa vadeli değil, uzun vadeli ekonomik sonuçlar doğuracağını ifade etti. Petrol fiyatlarının hızla yükselmesinin Almanya’daki ekonomik sıkıntıların temel sebeplerinden biri olduğunu belirten Merz, şu değerlendirmede bulundu:

Bu savaş sona erse bile etkilerini uzun süre hissetmeye devam edeceğiz. Bu nedenle hem ulusal hem de Avrupa düzeyinde çözüm üretmek zorundayız.

DİPLOMASİ VURGUSU: "SAVAŞIN BİTMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Merz, Almanya’nın önceliğinin çatışmanın sona ermesi olduğunu belirterek ABD, Avrupa ülkeleri ve bölgedeki taraflarla temasların sürdüğünü kaydetti. Pakistan’da yapılan ABD-İran görüşmelerinden sonuç alınamamasının süreci daha da uzattığını ifade eden Merz, krizin kısa vadede çözülemeyeceğine işaret etti.

"DEVLET, HER KRİZİ FİNANSE EDEMEZ"

Almanya Başbakanı, ekonomik müdahalelere rağmen devletin tüm piyasa dalgalanmalarını telafi edemeyeceğini de vurguladı. Kamu kaynaklarının sınırlı olduğuna dikkat çeken Merz, uzun vadeli ekonomik dengelerin korunmasının önemine işaret etti.

KÜRESEL KRİZ, ALMAN EKONOMİSİNİ ZORLUYOR

Uzmanlara göre enerji fiyatlarındaki artış, yalnızca akaryakıt maliyetlerini değil; üretim, lojistik ve temel tüketim kalemlerini de etkileyerek geniş çaplı bir ekonomik baskı oluşturuyor. Berlin’in açıkladığı paket, bu baskıyı hafifletmeye yönelik ilk adım olarak değerlendiriliyor.