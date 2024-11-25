Angele Merkel: Putin'i engellemek için mümkün olan her şeyi yapmalıyız

Haber Merkezi

2 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda nükleer tehdidi..

ABD'nin Ukrayna'ya Rus topraklarında kullanılmak üzere uzun menzilli füze onayı vermesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin güncellenmiş nükleer doktrini onayladı..

Buna göre, balistik füze, insansız hava aracı veya diğer hava araçlarıyla Rusya'ya yapılan saldırılara nükleer silahlarla yanıt verilecek..

Putin'in aldığı bu karar, dünya başkentlerinde de endişeye neden oldu..

Konuya ilişkin eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'den bir açıklama geldi.

"PUTİN ENGELLENMELİ"

Berlin'de BBC'den Katya Adler'a konuşan Merkel, Putin'in nükleer kullanmasının engellenmesi gerektiğini söyledi.

Merkel, Kiev'in 2008'de NATO üyeliğine giden yola girmesi halinde muhtemelen daha kötü olacağına inandığını belirterek "Askeri çatışmayı daha da erken görürdük. Putin'in Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını boş durup izlemeyeceği benim için tamamen açıktı. Ve o zamanlar, Ukrayna kesinlikle Şubat 2022'deki kadar hazırlıklı olmazdı" şeklinde konuştu.

"POTANSİYEL KORKUTUCU"

Üç yıl önce siyasetten ayrıldığından beri basına nadiren konuşan Merkel, Putin'in nükleer silah kullanma tehditlerini yenilemesi hakkında endişelerini dile getirerek, "Nükleer silahların kullanımını önlemek için mümkün olan her şeyi yapmalıyız" diyen eski şansölye şöyle devam etti:

Neyse ki Çin de aynı şeyi söylüyor. Korkudan paralize olalım demiyorum, ancak Rusya'nın dünyanın en büyük veya ABD ile birlikte en büyük iki nükleer gücünden biri olduğunu da kabul etmeliyiz. Potansiyel korkutucu.