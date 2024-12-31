Angelina Jolie ile Brad Pitt 8 yıl sonra resmen boşanıyor

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Ünlü çiftten hayranlarını üzen haber...

Bir dönem "Brangelina" olarak anılan Angelina Jolie ile Brad Pitt 8 yıl önce ayrılma karar aldı.

İki yıllık evliliklerini bitirme kararı alan çift, bir türlü boşanamadı.

ANLAŞMAYA VARDILAR

8 yılın ardından ünlü çiftin boşanma anlaşmasına vardığı ve boşanmalarının önünde artık bir engel olmadığı bildirildi.

TÜM MAL VARLIĞI ARTIK PITT'İN

49 yaşındaki Jolie'nin avukatı çiftin anlaşmaya varmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

8 yıldan fazla bir süre önce Angelina, Bay Pitt'e boşanma davası açtı. Jolie ve çocuklar, Bay Pitt ile paylaştıkları tüm mal varlıklığından feragat etti. Jolie artık ailesinin huzuruna odaklanmış durumda.

"PITT HAKKINDA ASLA KÖTÜ KONUŞMADI"

Jolie'nin avukatı James Simon, People dergisine yaptığı açıklamada "Bu anlaşma, 8 yıl önce başlayan uzun bir sürecin sadece bir parçası. Açıkçası, Angelina bitkin ama bu çekişmenin bitmesinden dolayı çok memnun. Pitt hakkında hiçbir zaman kötü konuşmuyor. Karanlık bir dönemi bırakıp aydınlığa çıkmaya çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

NE ZAMAN BOŞANMAYA KARAR VERDİ?

Angelina Jolie, 19 Eylül 2016'da, Pitt'in kendisine ve 6 çocuğuna kötü davrandığını iddia ettiği özel bir uçak yolculuğundan günler sonra Pitt'e boşanma davası açtı.

O sırada yapılan soruşturmalar sonrasında Brad Pitt, yetkililer tarafından suçlu bulunmadı ve Jolie suç duyurusunda bulunmayı reddetti.

4 ay sonra, ünlü çift boşanma süreçlerinin gizli bir şekilde ilerleyeceğini ve boşanmalarının gelecekteki ayrıntılarını gizli tutacaklarını belirten ortak bir açıklama yayınladı.

GİZLİ BİR YAŞAM SÜRMEYİ TERCİH ETTİLER

2017 gizlilik anlaşması imzalayana kadar, Pitt ve Jolie'nin çekişmeli boşanma süreci devam ediyordu. Ocak 2017'de çift, 6 çocuklarıyla ilgili özel kayıtları gizli tutmayı kabul etti.

Çiftin Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne ve Knox adında 6 çocuğu bulunuyor. Jolie ile Pitt, 2019'da yasal olarak bekar ilan edildi.

Angelina Jolie, Brad Pitt ayrılığından bu yana özel yaşamını gizli tutmayı tercih etti.

Brad Pitt ise bir süredir Ines de Ramon ile aşk yaşıyor. Çift, Venedik Film Festivali'ne el ele katıldı ve kırmızı halıda poz verdi.

ŞATO DAVASI DEVAM EDİYOR

Öte yandan Angelina Jolie ile Brad Pitt arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Angelina Jolie 2021 yılında Miraval Şatosu şaraphanesindeki hisselerini Rus iş adamı Yuri Shefler’e satmıştı.

Pitt, Jolie’nin kendisine "zarar vermek" için hisselerini "bir yabancıya" sattığını iddia ederek Jolie’ye dava açmıştı.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in hukuk savaşı, Pitt'in Jolie'ye şiddet uyguladığı iddialarını gün yüzüne çıkarabilir.

25 Kasım Pazartesi günü yargıç, Pitt'in birtakım belgeleri sunması gerektiğine hükmetti.

BABASININ SOYADINI RESMEN BIRAKTI

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh'nun, babasının soyadını kullanmamak için açtığı dava sonuçlandı.

Shiloh, artık yalnızca annesinin soyadı "Jolie"yi kullanacak. Tam adı "Shiloh Nouvel Jolie-Pitt" olan genç kız, artık "Shiloh Jolie" olarak anılacak.

Jolie ve Pitt ikilisinin boşanmasının ardından Shiloh ve diğer beş kardeşi anneleri Angeline Jolie ile birlikte kalıyor. Çiftin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh 2006'da Namibya'da dünyaya gelmişti.

DİĞER ÇOCUKLARI DA SOYADINI KULLANMIYOR

Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin kızı Vivienne'in, babasının soyadı "Pitt"i kullanmadığı ortaya çıkmıştı.

Çiftin ikiz çocuklarından biri olan Vivienne, annesinin yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikalı The Outsiders'da asistan olarak görev aldı.

Müzikalin broşüründe adı geçen 15 yaşındaki Vivienne'in yalnızca "Jolie" soyadını kullanmış olması dikkatlerden kaçmadı. Ancak Vivienne'in soyadını değiştirmek için yasal bir adım atıp atmadığı bilinmiyor.

Çiftin kızı Zahara da "Pitt" soyadını kullanmayı bırakmıştı. Geçtiğimiz yıl üniversiteye başlayan Zahara kendini tanıtırken "Benim adım Zahara Marley Jolie. Los Angeles, Kaliforniya'dan geldim" demişti.