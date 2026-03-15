Tufan Erhürman'dan GKRY'ye: Türkiye'ye karşı çaba gerçekçi değil

Rum Kesimi, İsrail ve Yunanistan'la üçlü askeri çalışma planı imzalamıştı...

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erhürman, bölgede ABD-İsrail ve İran arasında süren savaşın bir an önce bitmesini arzu ettiklerini belirterek, savaş bittikten sonra bölgede kalıcı barış ve istikrarın, Ada'daki kalıcı barış ve istikrar ile bağlantısının da herkes tarafından daha iyi anlaşılabileceğini vurguladı.

"KIBRIS TÜRK HALKI GÖRMEZDEN GELİNEREK BARIŞ İMKANSIZ"

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının haksız yere görmezden gelindiğine ve iradesinin gayrimeşru şekilde yok sayıldığına işaret ederek, sorumlu olmadıkları hataların bedelini ödemek istemediklerinin altını çizdi ve şunları kaydetti:

Ve gerçek, Kıbrıs Türk halkı görmezden gelinerek, eşitliği reddedilerek, iradesi yok sayılarak kalıcı barış ve istikrara ulaşılamayacağı, bu Ada'nın güvenliğinin ve Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların sürdürülebilir refahının sağlanamayacağıdır.

"NE STATÜYE UYGUN NE DE ADİL"

GKRY'nin askeri ittifaklarını eleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

Güney'de hükümetin kurduğu askeri ittifaklar, bu konuda yapılan anlaşmalar Türkiye'ye karşı denge oluşturma çabasına yöneliktir ve herkes biliyor ki bu çaba hiçbir biçimde gerçekçi değildir. Bu çabalar, Ada'nın ve yaşayanların güvenliğini riske etmektedir ve bu risk adanın iki eşit kurucu ortağından biri olan Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın ortaya çıkmış olmasına karşın, bizi de kapsama alanına almaktadır. Açıktır ki bu durum, ne adadaki statüye uygundur, ne de adildir.

ÜÇLÜ İTTİFAK ANLAŞMASI

2025 yılı sonlarında İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) askeri iş birliğini kapsayan üçlü çalışma planının imzaladığı açıklandı.

İmzalanan çalışma planlarının; ortak askeri tatbikatlar, eğitim faaliyetleri, çeşitli alanlarda çalışma grupları oluşturulması ve ortak ilgi alanlarına yönelik stratejik askeri diyalogları kapsadığı aktarıldı.

29 Aralık 2025'te İsrail ordusundan yapılan açıklamada, GKRY’de imzalanan üçlü çalışma planının yanı sıra 2026 yılı için İsrail ordusu ile Yunan ordusu, İsrail ordusu ile GKRY ordusu arasında ikili çalışma planlarının da imzalandığı belirtildi.