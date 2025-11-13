Arjantin'de feci kaza: Yolcu treni raydan çıktı

- Buenos Aires'te Sarmiento hattındaki yolcu treni raydan çıktı.
- Kazada 19 kişi yaralandı, can kaybı olmadı.
- Tüm seferler durdurulurken, kazanın nedeni araştırılıyor.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te korkutan bir kaza yaşandı...
Olayda, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Sarmiento hattındaki yolcu treni raydan çıktı.
19 YARALI
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada can yaşanmazken, en az 19 kişi yaralandı.
SEFERLERİN DURDURULDUĞU ÖĞRENİLDİ
Tüm hat boyunca seferler durduruldu.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.