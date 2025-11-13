Abone ol: Google News

Arjantin'de feci kaza: Yolcu treni raydan çıktı

Başkent Buenos Aires'te yolcu treninin raydan çıkması sonucu 19 kişi yaralandı, tüm hat boyunca seferler durduruldu.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 13.11.2025 16:03
Arjantin'de feci kaza: Yolcu treni raydan çıktı
  • Buenos Aires'te Sarmiento hattındaki yolcu treni raydan çıktı.
  • Kazada 19 kişi yaralandı, can kaybı olmadı.
  • Tüm seferler durdurulurken, kazanın nedeni araştırılıyor.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te korkutan bir kaza yaşandı...

Olayda, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Sarmiento hattındaki yolcu treni raydan çıktı. 

19 YARALI

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada can yaşanmazken, en az 19 kişi yaralandı.

SEFERLERİN DURDURULDUĞU ÖĞRENİLDİ

Tüm hat boyunca seferler durduruldu.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Dünya Haberleri