Arjantin'de kaçırılan üç kadın TikTok canlı yayınında işkenceyle öldürüldü

Arjantin'i ayağa kaldıran dehşet verici bir olay yaşandı...

Üç kadın, uyuşturucu çetesi tarafından kandırılarak kaçırıldıktan sonra korkunç işkencelere maruz bırakıldı ve öldürüldü.

Bu vahşet TikTok üzerinden canlı yayınlandı ve izleyenler dehşet anlarına şahit oldu.

EN GENCİ 15 YAŞINDAYDI

En genç kurban 15 yaşındaki Lara Gutierrez olurken, diğer iki kadın 20 yaşındaki Brenda del Castillo ve 21 yaşındaki Morena Verdi olarak açıklandı.

NARKO İNTİKAM

Yerel basın, kurbanlardan ikisinin çeteden dört kilo kokain çalmakla suçlandığını yazdı.

Yetkililer ise olayın, doğrudan bir "narko intikamı" olduğunu vurguladı.

TÜYLER ÜRPERTİCİ İŞKENCENİN DETAYLARI

Polis raporlarına göre, işkencenin boyutları tüyler ürpertici düzeydeydi.

Gutierrez’in sol elindeki tüm parmaklarının kesildiği, Del Castillo’nun kafatasında kırıklar ve karnında derin yaralar bulunduğu, Verdi’nin ise başına geçirilen plastik torba ile boğularak öldürüldüğü belirlendi.

CANSIZ BEDENLERİ GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Üç kadının cesedi, kaybolmalarından beş gün sonra bir bahçede gömülü halde bulundu.

Buenos Aires Güvenlik Bakanı, kurbanların kendilerine bir davet yapıldığını sanarak bir araca bindiklerini ve böylece planlı bir tuzağa çekildiklerini açıkladı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmada cinayetlerin, Buenos Aires merkezli uluslararası bir uyuşturucu çetesi tarafından organize edildiği ortaya çıktı.

Çete liderinin Peru vatandaşı olduğu ve olaydan sonra ülkeyi terk ettiği bildirildi.

Şu ana kadar dört kişinin tutuklandığı, soruşturmanın uluslararası boyutta sürdüğü aktarıldı.