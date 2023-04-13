Arnold Schwarzenegger, yoldaki çukuru asfalt dökerek kapattı Sürücülerin rahatsız olduğu çukur için açıklama yapan ünlü oyuncu, "Şikayet etmeyin, yapın" dedi. Schwarzenegger, çukuru asfaltla doldururken, "Kendimiz yapmak zorunda kalmamız saçmalık" ifadesini kullandı.

AA

Terminatör filminin yıldızı Arnold Schwarzenegger, belediyeden önce harekete geçerek yol onarmak için işe koyuldu.

Los Angeles’ta sürücülerin rahatsız olduğu çukur, Kaliforniya'nin eski Valisi Schwarzenegger tarafından kapatıldı.

"Şikayet etmeyin, yapın"

Schwarzenegger, haftalardır üzerinden geçen araçlara zarar veren çukuru doldurduğu anların videosunu paylaştı ve şu notu düştü:

Üzerinden geçen otomobil ve bisikletleri perişan ederek haftalardır tüm komşularımı üzen dev çukuru, ben ve ekibim kapatmaya geldik.



Her zaman söylüyorum. Şikayet etmeyin, yapın. Hadi bakalım.

"Kendimiz yapmak zorunda kalmamız saçmalık"

Schwarzenegger’in bir komşusu, yoldan geçerken ünlü oyuncunun çukuru asfaltla doldurduğunu fark ederek camını indirip teşekkür etti.

Ünlü aktör, akıllardan silinmeyen Terminatör filmindeki rolünü andıran çizmeleri ve deri ceketiyle doğrularak, “Rica ederim. Bunu kendimiz yapmak zorunda kalmamız tam bir saçmalık. Haftalardır bu çukurun kapatılmasını bekliyorum.” dedi.

"Normal bir çukur değil"

Los Angeles Belediyesi, Schwarzenegger’in bu hareketine karşılık yaptığı açıklamada, bunun normal bir çukur olmadığını belirtti.

SoCal Gas şirketinin şehrin sokaklarını etkileyen bu gibi hizmet çukurlarının olduğu, çalışmaları tamamlandıktan sonra onarılacakları kaydedildi.

Onarım için taleplerini ilettiler

SoCal Gas, yöneltilen sorulara herhangi bir cevap vermezken, Schwarzenegger’in sözcüsü Daniel Ketchell ise açıklamasında, Brentwood sakinlerinin kış fırtınaları yollara zarar vererek çukurlar ve çatlaklar oluşturduğundan bu yana onarım için talepte bulunduklarını söyledi.

Belediye: 17 bin 549 çukuru onardık

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, geçen hafta yaptığı açıklamada, 30 Aralık 2022’den bu yana tüm şehirde zarar görmüş ve çukur oluşmuş caddeler hakkında 19 bin 962 hizmet talebi aldıklarını, bunların 17 bin 549’unu ekiplerin onardığını belirtti.

Schwarzenegger’in müdahale ettiği noktayla ilgili açıklama yok

Belediyenin Bayındırlık Dairesi, Schwarzenegger’in kendi imkanlarıyla doldurduğu çukurun belediye başkanının bahsettiği onarım takviminde yer alıp almadığıyla ilgili soruları cevapsız bıraktı.